Top iPhone giảm giá “bùng nổ” nhất dịp Giáng sinh 2022

iPhone luôn là mẫu smartphone được người tiêu dùng trẻ tại Việt Nam yêu thích. Lợi thế của chúng không chỉ là khả năng cập nhật hệ điều hành dài hạn mà còn là sự bền bỉ về hiệu năng và camera sau nhiều năm sử dụng. Người dùng có thể sử dụng chúng tới 5 năm mới phải “lên đời”.

Hiện tại, hàng loạt mẫu iPhone đang rơi vào đợt giảm giá lớn nhất năm. Cùng điểm qua những mẫu iPhone được giảm giá nhiều nhất thời gian này.

Mức giá sau giảm của iPhone 11 khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết với các iFan. Cấu hình của máy vẫn khá mạnh mẽ dù được bán ra hơn 3 năm. Cụm camera sau kép 12MP vẫn đem lại hình ảnh sắc nét, đẹp mắt trong điều kiện ánh sáng bình thường. Tuy nhiên, thời lượng pin của iPhone 11 có phần lép vế hơn so với một số sản phẩm cùng tầm giá.

Cùng với iPhone 11, iPhone 12 cũng đang được giảm đậm vào dịp này. Chiếc iPhone 2 năm tuổi vẫn được đánh giá cao về hiệu năng, chất lượng hình ảnh cũng như thiết kế hiện đại. Đồng thời, máy cũng được cải thiện thời lượng pin đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm.

Sau hơn 1 năm "lên kệ", iPhone 13 Pro Max vẫn là một trong số smartphone cao cấp đáng sở hữu, đặc biệt là khi giá của chúng được giảm khá sâu vào dịp này. Điện thoại còn được yêu thích hơn cả iPhone 14 Pro vì có tuổi thọ pin cao hơn (viên pin dung lượng 4352 mAh), màn hình lớn hơn (6,7 inch) và không có nhiều chênh lệch về hiệu năng cũng như nhiếp ảnh.

So với iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro chính là phiên bản thu nhỏ với giá "mềm" hơn, màn hình nhỏ hơn (6,1 inch) và thời lượng pin ngắn hơn. Tuy vậy, điện thoại vẫn đứng top đầu phân khúc về hiệu năng, cụm 3 camera sau 12MP đem lại hình ảnh và video cực "chất". Hơn nữa, giá bán của máy hiện tại cũng ổn hơn khá nhiều so với trước đây.

iPhone 14 Plus đang được giảm giá xuống khá nhiều so với thời điểm mới "lên kệ", thấp hơn iPhone 13 Pro và là lựa chọn cho những ai yêu thích màn hình lớn (6,7 inch), pin to (4325 mAh) nhưng không có yêu cầu cao về nhiếp ảnh (chỉ có camera sau kép 12MP). Tuy nhiên, con chip A15 Bionic + RAM 6GB vẫn đảm bảo chơi mọi game di động siêu mượt mà và cực "đã".

Thực tế, iPhone 14 sẽ là bản nâng cấp đáng giá cho những ai đang sở hữu iPhone 11 trở về trước. Điện thoại là phiên bản thu nhỏ của iPhone 14 Plus với khả năng nhiếp ảnh tốt, thời lượng pin lâu hơn so với iPhone 13 và hiệu năng vượt qua nhiều smartphone Android cao cấp. Trong dịp lễ Noel năm nay, giá sau giảm của iPhone 14 đã xuống mức dễ chịu hơn, không cao hơn nhiều so với iPhone 13.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/top-iphone-giam-gia-bung-no-nhat-dip-giang-sinh-2022-1424428.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/top-iphone-giam-gia-bung-no-nhat-dip-giang-sinh-2022-1424428.ngn