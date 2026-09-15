Chia phe tranh cãi có nên dùng máy rửa bát hay không?

Máy rửa bát ngày càng được nhiều gia đình đưa vào căn bếp, nhưng đây vẫn là thiết bị gây tranh luận. Với người đã sử dụng, giá trị lớn nhất có thể nằm ở việc giảm một phần việc nhà lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ngược lại, những người chưa dùng thường đặt câu hỏi liệu máy có thực sự sạch hơn rửa tay, có tốn điện nước và có đáng để bỏ ra một khoản tiền không nhỏ hay không.

Ảnh minh họa. (A.I - ChatGPT)

Người chưa dùng băn khoăn, người dùng rồi nói "đáng"

Ở một bài đăng trên Facebook, một trong những ý kiến đáng chú ý đến từ Hương Trần. Chị chia sẻ bản thân chưa sử dụng máy rửa bát nên chưa biết chính xác hiệu quả làm sạch, nhưng từng thấy nhiều người rửa bát bằng máy vẫn phải dùng tay để xử lý một số phần trước khi đưa vào khoang rửa.

"Nhà em chưa dùng máy rửa bát nên em không biết độ sạch của nó như nào. Nhưng thấy nhiều bác đánh giá rửa sạch hơn rửa tay thì em nghĩ chưa chuẩn lắm. Vì nhà em toàn rửa tay mà xoong nồi, có chén cũng sáng choang. Thiết nghĩ cũng như máy giặt, hơn công đoạn giặt thì được vật khô, còn về độ sạch thì thua xa việc mình ngâm nước nóng và giặt cùng bột giặt ở ô mô", Hương Trần viết.

Bình luận này chạm đúng tâm lý phổ biến của những người chưa từng sử dụng máy rửa bát: Nếu vẫn phải gạt thức ăn thừa, xếp bát đĩa đúng vị trí và đôi khi xử lý sơ bộ, liệu thiết bị có thực sự giúp giảm việc hay không? Ngược lại, người thuộc nhóm ủng hộ máy rửa bát phản bác ngay.

Trần Hằng phản hồi bằng một câu hỏi ngược lại về nhiệt độ nước khi rửa bằng tay: "Nước nóng nào mà rửa bằng tay với nhiệt độ 70 - 80 độ được? Nếu như xếp bát sử dụng máy đúng cách thì sẽ thấy rửa máy sạch hơn, không phải ở cảm quan nhìn bằng mắt, mà ít nhất cũng diệt được nhiều loại vi khuẩn".

Phạm Thanh Tuyền tranh luận thêm: "Với những người mới nghe về máy rửa bát thì câu hỏi vẫn là: Máy rửa chén có sạch hơn người rửa không? Vừa có vừa không. Sẽ không nếu nếu nồi chảo cháo, đóng cặn, khê, nhưng sẽ sạch hơn rất nhiều nếu không gặp các trường hợp trên".

Theo cách nhìn này, hiệu quả của máy phụ thuộc không nhỏ vào việc người dùng hiểu thiết bị và sử dụng đúng cách. Máy không phải một chiếc "hộp thần kỳ" có thể xử lý mọi loại vết bẩn trong mọi tình huống. Việc gạt bỏ thức ăn thừa, sắp xếp bát đĩa và chọn chương trình phù hợp vẫn đóng vai trò quan trọng.

Một nhóm ý kiến khác tập trung vào giá thành. Quân Nguyễn chia sẻ khá thực tế về tâm lý khi lựa chọn thiết bị gia dụng: "Bị tiêm nhiễm thương hiệu lớn mới là máy rửa bát còn loại khác thì là đồ đểu mới không dám dùng. Cứ coi như máy giặt thôi. Giờ ai quan tâm cái máy giặt nào là nhất đâu".

Phản hồi lại, Phạm Thanh Tuyền viết: "Đúng đấy, cứ ngon bổ rẻ mà gần mình, chi phí phụ kiện cũng rẻ". Hoàng Độ cũng là một ví dụ về lựa chọn theo hướng thực dụng, khi mua một chiếc máy 8 bộ với giá khoảng 5 triệu đồng: "Máy có nhiều lựa chọn để linh hoạt trong nhiều trường hợp, mà thích nhất bát đũa sấy xong cũng khá ấm sạch sẽ".

Một ý kiến về giá trị của máy rửa bát. (A.I - ChatGPT)

"Cuộc cách mạng giải phóng đôi tay"

Nếu phải tìm một lý do xuyên suốt trong các bình luận ủng hộ máy rửa bát, đó có lẽ là khả năng giảm công việc nhà.

Facebooker Wind Flower chia sẻ bản thân từng có suy nghĩ giống nhiều người: "Trước mình cũng nghĩ về chi phí phải dùng máy rửa bát. Nhưng giờ mình nghĩ lại rồi, và mua máy rửa bát vì rửa bằng tay nhiều da tay khô, móng tay hanh gãy. Nhìn bàn tay thấy thương công việc mình. Với nữa là rửa cốc bằng tay không bóng ko trong, khó chịu".

Sau khi trải nghiệm, chị gọi máy rửa bát là "cuộc cách mạng giải phóng đôi tay", đặc biệt với những người có bàn tay nhạy cảm. Đáng chú ý, Phạm Thanh Tuyền cũng chia sẻ một góc nhìn tương tự: "Ở đời mình cũng không ít lần phát rồ lên khi cứ suốt ngày là người rửa bát. Nên không hề hối tiếc khi đã sắm một em".

Như vậy, giá trị của máy rửa bát trong mắt người sử dụng không nhất thiết nằm ở việc thiết bị tạo ra một kết quả mà con người không thể làm được. Thay vào đó, máy thực hiện thay một công việc mà con người hoàn toàn có thể làm, nhưng phải lặp lại mỗi ngày.

Cũng trong cuộc thảo luận, Phạm Thanh Tuyền kể khá chi tiết quá trình gia đình quyết định mua máy. Trước khi lắp đặt, chị phải cân nhắc từ kinh tế đến không gian bếp. "Chồng em bảo lắm mà em lại lưỡng lự vì thấy kinh tế ngày càng khó khăn. Em muốn để dưới gầm bếp cho gọn mà không vừa, lại phải sửa bếp. Em ngại phải dời tủ lạnh ra chỗ khác, vì bếp chật sẽ không có chỗ để cái kệ đa năng", chị kể.

Cuối cùng, chị vẫn quyết định mua máy rửa bát và nhìn khoản đầu tư này dưới góc độ khác: "Bởi em thấy bao năm tất tả lo lắng cho chồng, cho con, em cũng nên sắm gì đó cho bản thân mình. Chiếc máy rửa bát sẽ là trợ thủ đắc lực đỡ đần, giúp việc cho em. Giảm thời gian đứng bếp, tăng thời gian chất lượng cho bản thân và con cái".

Đây cũng là một trong những lập luận đáng chú ý nhất của phe ủng hộ máy rửa bát. Thay vì chỉ tính xem một chu trình máy rửa mất bao nhiêu điện, bao nhiêu nước, họ tính thêm giá trị của khoảng thời gian không phải đứng bên bồn rửa.

Có thực sự cần mua máy rửa bát?

Nhìn tổng thể cuộc tranh luận, hai nhóm ý kiến thực ra không hoàn toàn đối lập. Người chưa sử dụng tập trung vào câu hỏi máy có đáng tiền hay không, còn người đã sử dụng thường nói nhiều hơn về việc thiết bị giúp họ giảm được bao nhiêu việc.

Với gia đình ít người, ít nấu ăn và lượng bát đĩa không nhiều, rửa bằng tay có thể vẫn là phương án nhanh, đơn giản và tiết kiệm chi phí đầu tư. Khi đó, việc mua thêm một thiết bị cồng kềnh cho căn bếp chưa chắc mang lại giá trị tương xứng.

Ngược lại, với những gia đình thường xuyên nấu nướng, có nhiều thành viên hoặc người phải trực tiếp làm phần lớn việc nhà, máy rửa bát có thể mang lại một lợi ích khó quy đổi thành tiền: thời gian.