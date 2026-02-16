Khi rửa chén bát không còn là việc của riêng ai trong ngày Tết

Nhưng niềm vui đoàn viên đôi khi đi kèm một nỗi ám ảnh quen thuộc: rửa chén bát. Sau mỗi bữa ăn đông người, đống bát đĩa, xoong nồi chất cao trong bồn rửa không chỉ tốn thời gian mà còn khiến nhiều gia đình mệt mỏi, đặc biệt với người lớn tuổi. Chính vì vậy, máy rửa chén bát ngày càng được xem là thiết bị gia dụng đáng cân nhắc trước Tết.

Rửa chén bát ngày Tết là nỗi ám ảnh của không ít người.

Lý do nên mua máy rửa chén bát trước Tết

So với ngày thường, nhu cầu nấu nướng và rửa chén bát trong dịp Tết tăng lên rõ rệt. Một gia đình có thể dùng bữa đông đủ hằng ngày, thậm chí nhiều bữa liên tiếp để tiếp khách. Máy rửa chén bát giúp giải quyết khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, giúp cả nhà dành thời gian nghỉ ngơi, trò chuyện hoặc chuẩn bị cho các hoạt động khác của ngày Tết.

Ngoài yếu tố tiết kiệm thời gian, máy rửa chén bát hiện đại còn rửa sạch bằng nước nóng giúp loại bỏ dầu mỡ và vi khuẩn tốt hơn so với rửa tay thông thường. Với những bữa ăn nhiều món chiên, xào đặc trưng ngày Tết, ưu điểm này càng thể hiện rõ.

Máy rửa chén bát sẽ giúp giải quyết nỗi lo này một cách hiệu quả.

Nhiều người có thể lo ngại đến mức tiêu thụ điện nước của máy rửa chén bán, nhưng trên thực tế, phần lớn máy rửa chén bát đời mới sử dụng lượng nước thấp hơn so với rửa tay nhiều lần. Trung bình, một chu trình rửa chỉ tiêu thụ khoảng 8-12 lít nước cho cả mẻ bát đĩa, trong khi rửa tay có thể vượt qua nếu xả nước liên tục.

Về điện năng, máy rửa chén bát thường dùng điện để đun nóng nước và sấy khô, nhưng mức tiêu thụ vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận được với sinh hoạt gia đình. Nếu sử dụng đúng công suất và chọn chương trình phù hợp, chi phí vận hành hằng tháng không quá cao so với tiện ích mang lại.

Kinh nghiệm chọn máy rửa chén bát

Hiện nay, máy rửa chén bát được chia thành ba nhóm chính: máy để bàn, máy độc lập và máy âm tủ. Mỗi loại có mục đích riêng mà người mua nên biết trước khi đưa ra lựa chọn.

Các mẫu âm tủ có tính thẩm mỹ cao nhưng chi phí không hề rẻ và cần không gian bếp được thiết kế sẵn.

- Máy để bàn: Kích thước nhỏ gọn, phù hợp căn hộ nhỏ hoặc gia đình ít người. Tuy nhiên, dung tích hạn chế khó đáp ứng nhu cầu rửa nhiều bát đĩa trong những ngày Tết đông khách.

- Máy độc lập: Dung tích lớn, dễ lắp đặt, chỉ cần vị trí đặt máy và đường cấp thoát nước. Đây là lựa chọn phổ biến với các gia đình 4–6 người.

- Máy âm tủ: Thiết kế gọn gàng, thẩm mỹ cao và thường thấy trong căn bếp hiện đại. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này có chi phí cao hơn và cần không gian bếp được thiết kế sẵn.

Với nhu cầu sử dụng cao dịp Tết, máy rửa chén bát độc lập dung tích 12-14 bộ châu Âu được nhiều gia đình lựa chọn vì có thể rửa cùng lúc bát đĩa, xoong nồi sau một bữa tiệc đông người. Các dòng máy hiện nay đã được thiết kế phù hợp hơn với thói quen nấu ăn châu Á, có khay riêng cho nồi lớn và chương trình rửa chuyên sâu.

Có một số yếu tố nhất định mà người dùng cần chú ý khi chọn mua máy rửa chén bát.

Khi chọn mua, người dùng nên chú ý một số tính năng thiết thực như chương trình rửa nhanh, chế độ rửa nước nóng, sấy khô tự động, rửa bán tải hay độ ồn thấp. Đây là những tính năng giúp mang lại trải nghiệm sử dụng thoải mái hơn trong những ngày Tết bận rộn.