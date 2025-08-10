Những lưu ý khi chọn máy rửa chén: Từ rửa tới sấy và điện nước tiêu hao

Khả năng rửa

Khi lựa chọn máy rửa chén, yếu tố đầu tiên cần quan tâm là khả năng rửa - chức năng cốt lõi của thiết bị. Hầu hết máy rửa chén trên thị trường hiện nay, từ phân khúc giá rẻ đến cao cấp, đều vận hành dựa trên nguyên lý chung: Sử dụng các cánh tay phun quay để đưa nước áp lực cao đến từng vị trí của bát đĩa.

Cánh tay này thường được bố trí ở cả dưới và trên khoang rửa, giúp tạo ra dòng nước xoáy liên tục, làm sạch cả mảng bám lớn và dầu mỡ cứng đầu. Một số máy còn bổ sung thêm vòi phun phụ hoặc chế độ rửa áp lực cao dành riêng cho nồi chảo. Dù cấu hình mỗi máy có thể khác nhau nhưng hiệu quả làm sạch đều sẽ ổn định nếu sử dụng đúng bột hay viên rửa chén chuyên dụng, và sắp xếp hợp lý vật dụng bên trong.

Công nghệ sấy

Sau bước làm sạch, khả năng sấy khô là điểm tạo nên sự khác biệt giữa các dòng máy. Hiện nay đã có công nghệ không tự động mở cửa sau khi hoàn tất chu trình rửa và sấy nhưng bát đĩa bên trong vẫn khô ráo, không đọng nước, không ám mùi.

Ngược lại, nếu lựa chọn các máy rửa chén không có công nghệ sấy kín như trên thì người dùng cần phải chủ động mở cửa sau khi kết thúc chu trình rửa để hơi nước bốc hơi hết. Lưu ý, người dùng chỉ nên mở cửa sau khi kết thúc chu trình ít nhất 10 phút để khoang máy giảm bớt nhiệt độ từ từ, tránh thay đổi đột ngột làm vỡ chén dĩa.

Điện/nước tiêu thụ

Một sai lầm phổ biến là cho rằng máy rửa chén tiêu tốn nhiều điện và nước hơn rửa tay. Trên thực tế, các mẫu máy hiện đại thường được tối ưu về hiệu suất tiêu thụ với chỉ trên dưới 10 lít nước tùy chế độ rửa, thấp hơn đáng kể so với việc rửa tay truyền thống vốn có thể tốn đến 20 - 30 lít cho cùng lượng bát đĩa. Về điện năng, máy rửa chén dùng trung bình khoảng 1,2 - 1,5kWh cho mỗi lần rửa tùy chế độ, đây là mức tiêu hao chấp nhận được.

Không gian khoang chứa

Cuối cùng, việc lựa chọn máy phù hợp với diện tích không gian bếp cũng rất quan trọng. Máy rửa chén hiện có ba dạng chính: Máy âm tủ, máy độc lập cỡ lớn và máy để bàn mini. Trong đó, máy âm tủ và độc lập thường có sức chứa từ 12 đến 15 bộ chén bát, phù hợp với gia đình 4 - 6 người. Ngược lại, máy mini chỉ chứa khoảng 6 - 8 bộ, thích hợp với nhà ít người hoặc nhu cầu rửa cơ bản.

Kích thước máy cũng ảnh hưởng đến việc lắp đặt: Máy âm tủ cần khoang bếp được thiết kế sẵn; máy độc lập cần chỗ trống riêng biệt; còn máy để bàn có thể đặt gần bồn rửa, nhưng phải đảm bảo có nguồn cấp nước và thoát nước. Ngoài ra, nên ưu tiên chọn máy có giá đỡ linh hoạt, ngăn chia thông minh để dễ xếp đồ, nhất là khi có nồi niêu, ly cao hoặc bát đĩa kiểu dáng lạ.