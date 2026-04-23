Zalo bổ sung tính năng chống quay, chụp ảnh màn hình một thành phần quan trọng

Tính năng này của Zalo tự động nhận biết và hạn chế việc người khác quay chụp màn hình ảnh đại diện trên điện thoại, giúp tăng cường sự riêng tư của người dùng Zalo. Khi một người dùng ấn chọn xem chi tiết ảnh đại diện trên trang cá nhân của người khác và thực hiện hành vi quay, chụp, kết quả trả về sẽ hiển thị một màn hình đen.

Người dùng Zalo không thể tải hay chụp ảnh màn hình ảnh đại diện của người khác.

Bên cạnh các lớp bảo mật có sẵn, người dùng Zalo hoàn toàn có thể tùy chỉnh thiết lập quyền riêng tư trên Zalo cho phù hợp với nhu cầu cá nhân để mang đến cảm giác thoải mái nhất khi dùng ứng dụng.

Cụ thể, người dùng Zalo có thể tùy chỉnh hiển thị và quyền truy cập của: Ngày sinh, trạng thái truy cập, tin nhắn, cuộc gọi, nhật ký, kết bạn và các tiện ích khác. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể quyết định ai được xem, được liên hệ và cách hiển thị thông tin của mình.

Cách thiết lập quyền riêng tư trên Zalo:

- Bước 1: Mở Zalo, vào mục cá nhân.

- Bước 2: Chọn Quyền riêng tư.

- Bước 3: Bắt đầu tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Ngoài ra, người dùng có thể chủ động bật công cụ bảo mật 2 lớp để bảo vệ tài khoản. Khi tài khoản Zalo của bạn đăng nhập bằng mật khẩu trên một thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực thêm bằng mã xác thực. Mã xác thực được gửi về thiết bị cũ, số điện thoại hoặc địa chỉ email mà người dùng liên kết với tài khoản Zalo.

Đồng thời, nhờ kiểm tra bảo mật trên Zalo, người dùng có thể kiểm tra các phần thông tin khác như: Định danh tài khoản, số điện thoại, phiên bản Zalo cùng với các hướng dẫn bảo mật nhằm tăng cường tính an toàn cho tài khoản.