G-Shock GT-R 2026 lộ diện: Nissan mang huyền thoại xe hơi lên cổ tay

Nissan vừa công bố một sản phẩm mới hợp tác với Casio, mang đến phiên bản đồng hồ đặc biệt thuộc dòng G-Shock, dựa trên mẫu GA-2100. Phiên bản này được lấy cảm hứng từ dòng xe huyền thoại Nissan GT-R và dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 5/2026. Thông tin này được tiết lộ qua bài đăng trên tài khoản Instagram @geesgshock.

Phiên bản đặc biệt dựa trên nền tảng GA-2100 của dòng G-Shock.

Đây là lần đầu tiên phiên bản GT-R sử dụng nền tảng GA-2100, đánh dấu sự chuyển mình trong thiết kế khi trước đây các sản phẩm hợp tác chủ yếu dựa trên các mẫu đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn. Chiếc đồng hồ mới có màu đen, điểm xuyết các chi tiết màu đỏ và trắng phù hợp với chủ đề màu sắc đặc trưng của GT-R. Logo GT-R lớn được đặt trên mặt số giúp người dùng dễ dàng nhận diện thương hiệu.

Mẫu GA-2100 nổi tiếng với thiết kế mỏng, vỏ hình bát giác và màn hình hiển thị analog-digital, tạo nên diện mạo khác biệt so với các phiên bản GT-R trước đó với kiểu dáng kỹ thuật số hình vuông. Giống như các phiên bản trước, số lượng đồng hồ này sẽ có hạn. Sản phẩm chỉ được bán tại Nhật Bản thông qua các đại lý Nissan, Global Headquarters Gallery của Nissan, Cửa hàng Nissan tại Nissan Crossing và Cửa hàng trực tuyến chính thức của Nissan. Lưu ý rằng các đơn đặt hàng trực tuyến chỉ được vận chuyển trong phạm vi Nhật Bản.

Phiên bản hợp tác GT-R gần nhất ra mắt vào năm 2024 dựa trên mẫu DW-5600, với thiết kế đơn giản và lớp hoàn thiện màu đen mờ. Logo GT-R được đặt ngay phía trên màn hình, và đồng hồ sử dụng màn hình LCD dương bản với đèn nền EL, đi kèm với hộp thiếc tùy chỉnh có logo GT-R. So với phiên bản 2024, phiên bản 2026 nổi bật với thiết kế hiện đại hơn, giữ vững bản sắc của GT-R nhưng có phần tinh tế và bớt thô kệch hơn.