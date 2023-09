Nothing xác nhận sắp trình làng smartwatch đầu tiên của hãng

Theo Android Authority, vào đầu tháng 8, Carl Pei - người sáng lập thương hiệu Nothing, đã thông báo về việc sắp ra mắt một thương hiệu con mang tên “CMF by Nothing”. Thương hiệu mới sẽ tập trung vào những sản phẩm có giá cả bình dân và phù hợp với túi tiền của người dùng hơn. Giờ đây, thương hiệu này vừa xác nhận sẽ phát hành những sản phẩm đầu tiên của họ vào cuối tháng 9.

Phó chủ tịch Manu Sharma của Nothing Ấn Độ vừa chia sẻ trên Twitter/X rằng “CMF by Nothing” sẽ tổ chức một sự kiện ra mắt sản phẩm vào ngày 26/9. Mặc dù ông không tiết lộ điều gì sắp xảy ra, nhưng trước đó vào cuối tháng 8, một tin tức rò rỉ lớn đã tiết lộ về loạt sản phẩm mới sắp được công ty trình làng gồm có đồng hồ thông minh Watch Pro, tai nghe không dây Buds Pro và bộ sạc GAN 65W.

Đặc biệt, Watch Pro sẽ là chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của Nothing. Dựa trên rò rỉ, Watch Pro có các cạnh được bo tròn giống như Apple Watch, thân máy cấu tạo bằng hợp kim nhôm và đi kèm dây đeo màu cam.

Hình ảnh Nothing Watch Pro sắp ra mắt của thương hiệu CMF by Nothing.

Một rò rỉ khác tiết lộ rằng màn hình của thiết bị có thông số AMOLED 1,96 inch với hỗ trợ màn hình luôn bật (AOD), độ sáng 600 nit và tần số quét 50Hz. Các thông số kỹ thuật bị rò rỉ khác gồm có việc GPS tích hợp với Bluetooth 5.3, chuẩn chống nước IP68, pin 330mAh và nhiều loại cảm biến sức khỏe. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Watch Pro được đồn đại là không chạy trên Wear OS.

Giá của các thiết bị được dự đoán lần lượt sẽ là Watch Pro (55 USD), Buds Pro (43 USD) và bộ sạc GAN 65W (37 USD).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]