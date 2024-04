Ấn tượng loạt tai nghe mới của Nothing: Chống ồn tiên tiến, tích hợp cả ChatGPT

Hãng công nghệ Nothing do người đồng sáng lập Carl Pei của OnePlus thành lập vừa ra mắt thêm hai mẫu tai nghe không dây mới: “Nothing Ear” và “Nothing Ear (a)”. Hai sản phẩm này sở hữu thiết kế độc đáo tương tự như các sản phẩm khác của Nothing và sở hữu những nâng cấp đáng giá so với thế hệ trước.

Hai mẫu tai nghe không dây mới của Nothing.

Nâng cấp về hiệu năng và tính năng

Cả hai mẫu tai nghe đều được trang bị công nghệ chống ồn chủ động (ANC) tiên tiến với mức độ khử tiếng ồn lên đến 45dB, gần gấp đôi so với thế hệ trước. Tai nghe cũng có khả năng tự động điều chỉnh mức độ chống ồn phù hợp với môi trường xung quanh, đảm bảo trải nghiệm âm thanh tốt nhất cho người dùng.

Thời lượng pin cũng được Nothing cải thiện đáng kể. Khi mẫu Ear có thể phát nhạc liên tục trong 5,2 giờ với ANC bật và 8,5 giờ khi tắt ANC. Bên cạnh đó, mẫu Ear (a) có thời lượng pin tương ứng lần lượt là 5,5 giờ và 9,5 giờ. Hộp sạc của cả hai mẫu tai nghe cũng được trang bị dung lượng pin lớn, cho phép sạc tai nghe nhiều lần.

Tai nghe Nothing Ear có thời lượng pin lên đến 8,5 giờ.

Mẫu tai nghe Ear cao cấp hơn còn được trang bị micro mới và hỗ trợ công nghệ LHDC 5.0 để truyền phát âm thanh độ phân giải cao qua Bluetooth. Cả hai mẫu tai nghe đều hỗ trợ LDAC, đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất.

Tích hợp ChatGPT

Một điểm đặc biệt của hai mẫu tai nghe mới này là tính năng tích hợp ChatGPT. Với tính năng này, người dùng có thể sử dụng thao tác chạm hai lần để nói chuyện trực tiếp với chatbot ChatGPT từ tai nghe. Tính năng này hứa hẹn mang đến trải nghiệm tương tác thông minh và tiện lợi cho người dùng.

Tai nghe Nothing Ear sẽ có khả năng sử dụng ChatGPT sau hai lần chạm.

Giá bán và ngày lên kệ

Nothing Ear có giá bán 149 USD (tương đương 3,8 triệu đồng), trong khi Ear (a) sẽ lên kệ với giá 99 USD (khoảng 2,5 triệu đồng). Cả hai mẫu tai nghe đều có sẵn màu đen hoặc trắng với thân trong suốt, riêng Ear (a) còn có thêm tùy chọn màu vàng tươi rất bắt mắt.

Người dùng có thể đặt trước Ear và Ear (a) từ trang web của Nothing ngay bây giờ. Sản phẩm sẽ chính thức được bán bắt đầu từ ngày 22/4.

Nguồn: [Link nguồn]