Amazon tìm cách thay 600.000 lao động bằng robot

Gã khổng lồ bán lẻ Amazon hiện đang là nhà tuyển dụng lớn thứ ba tại Mỹ vốn đã sử dụng robot trong các kho hàng trong hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, một báo cáo mới đây cho thấy hãng này đang tìm cách đẩy mạnh việc ứng dụng robot lên một quy mô lớn chưa từng có.

Theo tờ The New York Times, các tài liệu nội bộ của Amazon vạch ra một kế hoạch mà theo đó, robot sẽ cho phép công ty tránh phải tuyển dụng nhân viên mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Kết quả là, khoảng 600.000 việc làm của con người có thể bị thay thế vào năm 2033.

Robot tại kho hàng của Amazon.

Con số này là vô cùng lớn. Hiện tại, Amazon có khoảng 1,5 triệu nhân viên. Việc cắt giảm 600.000 việc làm gần như tương đương với việc toàn bộ công ty giao hàng FedEx (với 550.000 nhân viên) "biến mất".

Phần đáng chú ý nhất của báo cáo là chiến lược truyền thông được cho là của Amazon để giảm thiểu tác động tiêu cực. Các tài liệu bị rò rỉ thảo luận về việc xây dựng hình ảnh là một "công dân doanh nghiệp tốt" thông qua việc tích cực tham gia các sự kiện cộng đồng như diễu hành địa phương hay các chương trình từ thiện.

Quan trọng hơn, công ty được cho là muốn tránh sử dụng các thuật ngữ nhạy cảm như Automation và AI. Thay vào đó, họ sẽ dùng các cụm từ như "Advanced Technology" – công nghệ tiên tiến. Thậm chí, tài liệu còn đề xuất thay thế từ "robot" bằng "cobot" (robot cộng tác) để tạo cảm giác về sự chung tay làm việc giữa con người và máy móc, thay vì sự thay thế hoàn toàn.

Các robot khác của Amazon đang làm việc.

Phản hồi về báo cáo, phát ngôn viên của Amazon cho biết rằng các tài liệu bị rò rỉ chỉ là một mảnh ghép nhỏ của bức tranh lớn, có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, đây chỉ là quan điểm của một bộ phận chứ không phải đại diện cho toàn công ty. Amazon cũng khẳng định rằng việc tăng hiệu quả ở một lĩnh vực cho phép họ đầu tư vào các lĩnh vực mới, từ đó tiếp tục tạo ra nhiều việc làm hơn.