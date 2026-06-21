Mua camera an ninh kể từ tháng sau, người dùng nên kiểm tra điều này trước tiên

Theo Thông tư 48/2026/TT-BCA ban hành kèm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2026/BCA, tất cả camera giám sát sử dụng giao thức Internet (camera IP) được sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu an ninh mạng bắt buộc. Quy định được xây dựng nhằm hạn chế nguy cơ thiết bị bị xâm nhập, đánh cắp dữ liệu hoặc trở thành điểm tấn công vào mạng nội bộ của người dùng.

Việc mua camera an ninh không còn chỉ ở vấn đề giá thành.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là camera không được sử dụng chung mật khẩu mặc định cho nhiều thiết bị. Thay vào đó, mỗi sản phẩm phải có mật khẩu riêng hoặc yêu cầu người dùng thiết lập mật khẩu trong quá trình kích hoạt. Thiết bị cũng phải có cơ chế ngăn chặn các hình thức dò mật khẩu tự động.

Quy chuẩn mới yêu cầu nhà sản xuất công khai quy trình tiếp nhận và xử lý lỗ hổng bảo mật, đồng thời cung cấp các bản cập nhật phần mềm khi phát hiện nguy cơ mất an toàn thông tin. Đây là yếu tố người dùng nên cân nhắc khi lựa chọn camera an ninh, thay vì chỉ quan tâm đến giá bán hoặc chất lượng hình ảnh.

Vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng được chú trọng hơn. Camera phải hỗ trợ mã hóa dữ liệu nhạy cảm, hạn chế thu thập thông tin không cần thiết và cho phép người dùng kiểm soát việc chia sẻ dữ liệu. Đáng chú ý, thiết bị phải hỗ trợ lựa chọn lưu trữ dữ liệu trong nước nhằm giảm nguy cơ dữ liệu bị chuyển ra nước ngoài ngoài tầm kiểm soát của người dùng.

Người dùng hãy đảm bảo việc mua camera an ninh tuân thủ các quy định trong thông tư 48/2026/TT-BCA.

Ngoài ra, các cổng kết nối hoặc tính năng không sử dụng phải được vô hiệu hóa để giảm rủi ro bị khai thác. Camera an ninh cũng cần có khả năng tự khôi phục sau sự cố, kiểm soát dữ liệu đầu vào và hỗ trợ xóa dữ liệu người dùng khi cần thiết.

Theo Bộ Công an, QCVN 11:2026/BCA được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn bảo mật dành cho thiết bị IoT của châu Âu. Việc áp dụng quy chuẩn này được kỳ vọng sẽ nâng cao mức độ an toàn của camera IP trên thị trường, đồng thời giúp người dùng có thêm cơ sở đánh giá chất lượng bảo mật trước khi quyết định mua sản phẩm.