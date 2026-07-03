Trung Quốc ra mắt robot giống người đến khó tin, giá từ 483 triệu đồng

Công ty UBTech Robotics, có trụ sở tại Thâm Quyến, vừa ra mắt dòng sản phẩm robot hình người mang tên Uworld U1, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ robot gia đình. Những robot này được thiết kế không chỉ để hỗ trợ công việc trong nhà mà còn để trở thành bạn đồng hành, học hỏi thói quen và nhận biết tâm trạng của người dùng mà không cần sự can thiệp.

Robot U1 vừa được UBTech giới thiệu tại Trung Quốc.

Dòng sản phẩm U1 bao gồm ba phiên bản: U1 Lite (hỗ trợ một phần thân), U1 Pro (hỗ trợ toàn thân) và U1 Ultra hiệu năng cao, với giá khởi điểm từ 119.800 nhân dân tệ (khoảng 483 triệu đồng). Mỗi robot đều có 88 bậc tự do và cột sống cổ mô phỏng sinh học, cho phép tái tạo đến 90% các chuyển động cơ bản của con người. Đặc biệt, biểu cảm khuôn mặt và chuyển động môi của robot đồng bộ với lời nói chỉ trong vòng 20 mili giây, mang đến trải nghiệm giao tiếp gần như tự nhiên.

Một trong những điểm nổi bật của dòng U1 là trí tuệ cảm xúc. UBTech cho biết đây là dòng sản phẩm đầu tiên trên thế giới sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn được thiết kế đặc biệt cho việc đồng hành cảm xúc lâu dài. Robot có khả năng nhận diện hơn 20 trạng thái cảm xúc với độ chính xác lên đến 90%, đồng thời ghi nhớ sở thích và thói quen của người dùng theo thời gian. Điều này cho phép robot tương tác chủ động với người dùng mà không cần sử dụng từ khóa đánh thức.

UBTech đang định vị dòng sản phẩm U1 như một giải pháp cho vấn đề cô đơn và sự cô lập xã hội, đặc biệt trong bối cảnh có hơn 90 triệu người trưởng thành sống một mình và 118 triệu người cao tuổi “trống tổ” tại Trung Quốc. Công ty dự kiến sẽ tặng những robot U1 tùy chỉnh cho trẻ em bị chia cắt khỏi cha mẹ, người cao tuổi sống một mình và các gia đình gặp khó khăn.

Khuôn mặt robot U1 có thể được UBTech tùy chỉnh.

Tuy nhiên, những thiết bị này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức. Để trấn an, UBTech cho biết robot sẽ sử dụng công nghệ tái tạo khuôn mặt 3D và sao chép giọng nói để mô phỏng diện mạo và giọng nói của một người cụ thể, nhằm cung cấp hỗ trợ cảm xúc cá nhân hóa. Dữ liệu người dùng sẽ được bảo vệ thông qua một khuôn khổ bảo mật ưu tiên xử lý cục bộ.

Dù vậy, ý tưởng về một robot có thể bắt chước hình ảnh của người thân đã khuất khiến nhiều người liên tưởng đến những kịch bản trong các bộ phim như “Black Mirror”, hơn là một sản phẩm tiêu dùng thông thường.