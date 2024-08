Vì sao camera an ninh là giải pháp chống trộm ngon, bổ, rẻ được khuyên dùng

Kẻ trộm rất thông minh và lợi dụng thời điểm mọi người hay đi du lịch để đột nhập vào nhà. Khi rời khỏi nhà, mọi người cảm thấy không thoải mái khi cảm thấy lo lắng về những gì đang xảy ra ở nhà. Mua một chuông báo động để cảnh báo chúng ta về việc những tên trộm đang cố đột nhập vào nhà để tìm kiếm đồ vật có giá trị thực sự vô dụng nếu mọi người không biết chuông reo khi nào do ở quá xa.

Tùy theo tính năng, giá camera an ninh hiện nay có thể dao động từ 350.000 đồng đến vài triệu đồng.

Vì mục đích này, nhiều người có thể quan tâm đến những chiếc chuông báo động có thể kết nối với smartphone từ xa để thông báo ngay lập tức nếu có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, để có hình ảnh quan sát rõ hơn, camera an ninh với chức năng báo động là điều nên được suy nghĩ đến.

Nhiều thương hiệu camera an ninh hiện nay có chức năng báo động, chẳng hạn Xiaomi, IMOU hay EZVIZ,… và cung cấp chức năng bảo vệ chống trộm khá tốt. Chúng thường không quá đắt và việc lắp đặt cũng không quá khó khăn nếu tuân thủ theo hướng dẫn.

Ngoài ra, chúng có nhiều ưu điểm hơn so với báo động truyền thống, bao gồm cảnh báo báo động theo thời gian thực để người dùng chủ động liên hệ với cơ quan an ninh địa phương để hỗ trợ; giám sát từ xa qua camera; và điều khiển trực quan từ điện thoại thông qua các ứng dụng do thương hiệu chỉ định, vốn có giao diện dễ tiếp cận với mọi người và có thể điều khiển các chức năng chính trực tiếp.

Các ứng dụng đồng hành sẽ cho phép người dùng nhận cảnh báo trộm đột nhập từ xa.

Đây là ba ưu điểm chính của thiết bị camera an ninh hiện nay, nhưng sự thật là không phải mọi thứ đều hoạt động như ý. Giống như bất kỳ thiết bị nào khác, chúng cũng có những nhược điểm và trước hết là cần phải có kết nối internet, nghĩa là nếu mạng bị lỗi, người dùng sẽ không thể nhận được cảnh báo trên điện thoại của mình. Nếu điện thoại ở ngoài vùng phủ sóng vi tín hiệu kém có thể gây ra sự chậm trễ trong thông báo.

Khi báo động kêu, điều quan trọng là phải hành động càng nhanh càng tốt để giảm thiểu tác động của thiệt hại hoặc bắt quả tang kẻ trộm. Việc báo động kết nối với smartphone vì tính bảo mật và sự an tâm mà chúng mang lại thực sự tốt hơn nhiều, miễn là tất cả các kết nối internet luôn được duy trì.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]