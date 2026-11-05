Phụ huynh học sinh trên cả nước chú ý: Tuyệt đối không trả lời cuộc gọi này!

Cuộc gọi lừa đảo liên quan con cái

Lúc 12h51 trưa 4/11, anh T. có con đang học tại một trường mầm non trên địa bàn phường Cát Lái (TP.HCM) nhận cuộc gọi từ số 0941.398.375, giọng một người phụ nữ hỏi: "Có phải phụ huynh của bé ... không?". Không vội trả lời, anh hỏi ngược lại: "Có việc gì không?", thì đầu giây bên kia nhắc tới việc 8h sáng hôm sau ra ủy ban ở quê (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) để đồng bộ thông tin hồ sơ điện tử cho bé.

Nghi ngờ cuộc gọi lừa đảo vào giấc nghỉ trưa, anh không nói gì nữa thì đầu giây bên kia thốt lên: "Alo, alo, bị câm à", rồi tắt máy. Sau khi báo cáo vụ việc với các đơn vị liên quan, được biết thông tin xác minh chủ thuê bao là một nam giới tên B.H.N có địa chỉ đăng ký ở Q.1, TP.HCM (cũ). Cùng với việc số điện thoại nói trên chỉ có thể gọi đi - không nhận cuộc gọi đến, có thể nhận định đây là cuộc gọi lừa đảo.

Cuộc gọi lừa đảo đang nhắm tới phụ huynh và học sinh.

Trước đó, vào sáng 8/10, anh T. cũng từng nhận hai cuộc gọi tương tự từ số 092.259.7629 và 092.259.6975 (hai số điện thoại này chỉ khác nhau bốn số cuối) với câu hỏi tương tự. Khi đó, các số thuê bao được xác định là không chính chủ, do một cá nhân đứng mà bản thân họ không hề biết hai số điện thoại này. Nhà mạng đã khóa số và chuyển thông tin về Cục Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) xử lý theo quy định.

Qua các cuộc gọi như trên, anh T. nhận định khả năng thông tin của con bị lộ lọt là giấy chứng sinh và khả năng cao là từ bệnh viện nơi sinh. Bởi, địa phương mà kẻ lừa đảo nhắc tới chỉ xuất hiện trong giấy chứng sinh; còn các thông tin về sau như giấy khai sinh, nơi đăng ký thường trú, tạm trú, nơi học tập,... đều ở các địa phương khác.

"Tôi nghĩ không phải ai cũng nhanh chóng nhận ra các cuộc gọi lừa đảo như này. Nhưng trên hết, khi một số điện thoại lạ hỏi bất kỳ thông tin gì liên quan tới cá nhân, người thân thì chúng ta đều không nên vội trả lời. Bởi chỉ một câu "Đúng rồi" cũng là cơ sở để kẻ gian lên các kịch bản lừa đảo khác về sau", anh T. có lời nhắn nhủ tới các phụ huynh khác.

Thông tin cảnh báo từ lớp học của con anh T., sau sự việc mà anh báo cáo. (Ảnh: A.I/Lê Thúy Liểu)

Cảnh báo từ cơ quan chức năng

Nhận diện cuộc gọi lừa đảo

Theo thông tin cảnh báo từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ khuya 4/11, lợi dụng nhu cầu cập nhật thông tin bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em, các đối tượng lừa đảo đang sử dụng thủ đoạn giả danh cán bộ bảo hiểm, nhân viên nhà trường hoặc cơ quan chức năng để tiếp cận phụ huynh, từ đó đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường gọi điện thông báo thẻ BHYT của trẻ bị lỗi, chưa đồng bộ dữ liệu, chưa tích hợp trên hệ thống hoặc sắp hết hạn. Sau đó, chúng yêu cầu phụ huynh thực hiện cập nhật thông tin BHYT trên ứng dụng VNeID, VssID.

Để tạo lòng tin, kẻ gian có thể đề nghị kết bạn qua Zalo, gọi video và hướng dẫn phụ huynh thao tác trực tiếp trên điện thoại. Chúng gửi đường link, mã QR hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc với lý do xác thực thông tin, tích hợp dữ liệu hoặc nộp phí xử lý hồ sơ.

Nếu làm theo hướng dẫn, phụ huynh có nguy cơ cài phải phần mềm độc hại, khiến thiết bị bị chiếm quyền kiểm soát. Qua đó, đối tượng có thể đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và những dữ liệu quan trọng khác.

Đáng chú ý, thủ đoạn này còn có thể khiến nạn nhân mất tiền trực tiếp. Việc quét mã QR hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của kẻ gian có thể dẫn đến chuyển tiền vào tài khoản do chúng kiểm soát. Khi giao dịch hoàn tất, việc thu hồi tài sản thường gặp nhiều khó khăn.

Đề phòng lừa đảo: 4 không - 1 chủ động

Trước tình trạng trên, phụ huynh được khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho người lạ. Không truy cập đường link, cài ứng dụng không rõ nguồn gốc, quét mã QR hay chuyển tiền theo hướng dẫn qua điện thoại.

Khi nhận được cuộc gọi liên quan đến BHYT, hồ sơ học sinh hoặc các khoản thu tại trường, phụ huynh cần bình tĩnh xác minh trực tiếp với nhà trường, cơ quan bảo hiểm hoặc cơ quan có thẩm quyền thông qua các kênh liên hệ chính thức.

Trong trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị khóa tài khoản, ngăn chặn giao dịch nếu còn khả năng. Đồng thời, cần lưu giữ số điện thoại, tin nhắn, đường link, mã QR, thông tin tài khoản nhận tiền và sao kê giao dịch để cung cấp cho cơ quan công an khi trình báo.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh nguyên tắc phòng tránh lừa đảo theo phương châm “4 không - 1 chủ động”: Không vội tin, không cung cấp thông tin, không truy cập hoặc cài đặt theo hướng dẫn của người lạ, không chuyển tiền và chủ động xác minh thông tin qua các kênh chính thức.

Cơ quan chức năng phát cảnh báo cách nhận diện và chống lừa đảo.