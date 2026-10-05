BlackBerry Passport bất ngờ trở lại với giá từ 9 triệu đồng

Vào mùa hè năm 2025, Zinwa Technologies đã công bố kế hoạch hiện đại hóa dòng điện thoại BlackBerry, bắt đầu với mẫu Zinwa Q25, vốn được xem là phiên bản “làm mới” của chiếc BlackBerry Q20 Classic.

BlackBerry Passport từng gây chú ý với thiết kế màn hình vuông.

Zinwa Q25 sử dụng thân máy của BlackBerry Classic Q20, nhưng được nâng cấp với chip MediaTek Helio G99, thay thế cho chip Snapdragon S4 Plus trên sản phẩm cũ. Zinwa Q25 còn được trang bị 12 GB RAM, tăng từ 2 GB của phiên bản gốc, và 256 GB bộ nhớ trong, so với 16 GB trước đó, đồng thời hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 128 GB.

Zinwa Q25 có giá 400 USD (10,39 triệu đồng), nhưng doanh số bán hàng gặp khó khăn do thiếu hỗ trợ 5G và các vấn đề quy định tại Ấn Độ.

Giờ đây, Zinwa tiếp tục công bố kế hoạch mới khi phát hành bộ dụng cụ tự lắp ráp và bộ cài đặt sẵn dựa trên BlackBerry Passport, một sản phẩm từng rất được yêu thích nhờ màn hình LCD rộng 1440 x 1440 và bàn phím QWERTY lai.

Nếu sở hữu một chiếc Passport, người dùng có thể đặt mua bộ kit tự lắp ráp và nhận các linh kiện này để lắp vào bên trong chiếc điện thoại cũ của mình.

Bộ dụng cụ tự lắp ráp Passport, mang tên P26, cho phép người dùng nâng cấp bo mạch chủ của BlackBerry Passport với chip MediaTek Helio G99, 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong. Thay vì chạy trên hệ điều hành BlackBerry 10, P26 sẽ sử dụng Android 14. Pin của sản phẩm có dung lượng 3.900 mAh, cao hơn so với viên pin 3.450 mAh của phiên bản gốc. Camera sau có cảm biến 50 MP và camera trước có cảm biến 8 MP.

Giá cho bộ kit tự lắp ráp là 350 USD (9 triệu đồng), trong khi phiên bản đã lắp ráp sẵn có giá 420 USD (10,91 triệu đồng). Cả hai sản phẩm sẽ được giao hàng vào cuối tháng 10. Zinwa đã mở đặt hàng trước trên trang web của hãng nhằm mang đến cơ hội cho những người yêu thích BlackBerry nâng cấp thiết bị của họ hoặc sở hữu một chiếc Passport mới với hệ điều hành Android 14.

Zinwa cũng đang bán phiên bản lắp ráp sẵn của P26 Passport.

Người hâm mộ BlackBerry đang hy vọng rằng công ty sẽ tiếp tục sản xuất dòng Passport với các linh kiện hiện đại. Cho đến khi điều đó xảy ra, bộ kit Zinwa P26 hoặc phiên bản lắp ráp sẵn là lựa chọn tốt nhất cho những ai muốn trải nghiệm BlackBerry trong thời đại công nghệ mới.