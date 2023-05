Bảng giá smartphone Samsung tháng 5/2023: Giảm "sốc" tới 16 triệu đồng

Tháng 5/2023, smartphone Samsung trên các kệ hàng vẫn rất đa dạng. Hầu như mọi smartphone Samsung từ phổ thông, trung cấp cho tới cận cao cấp và cao cấp để giảm giá. Tùy mỗi hệ thống, giá ưu đãi có thể khác nhau và có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Samsung Galaxy Z Fold3.

Giảm giá sâu nhất là Samsung Galaxy Z Fold3 12GB/256GB với mức giảm 16 triệu đồng, từ 44,99 triệu đồng còn 28,99 triệu đồng tại Minh Tuấn Mobile, hay thậm chí chỉ còn 22,99 triệu đồng tại CellphoneS. Với giá ưu đãi này, người dùng mong muốn trải nghiệm smartphone màn hình gập có thể tham khảo.

Còn ghi nhận tại Samsung - MT Smart mới khai trương, dịp này, người dùng còn có thể sở hữu Galaxy S23 Ultra giá chỉ từ 15,99 triệu đồng (giảm 15 triệu đồng so với giá niêm yết), Galaxy Z Fold4 có giá chỉ từ 20,49 triệu đồng (giảm 20,5 triệu đồng so với giá niêm yết), hoặc Galaxy Z Flip4 có giá chỉ từ 11,99 triệu đồng (giảm tới 12 triệu đồng so với giá niêm yết),... với số lượng có hạn và có điều kiện đi kèm.

Các smartphone Samsung đang giảm giá mạnh.

Rẻ nhất trên kệ hàng phải kể đến Samsung Galaxy A04 3GB/32GB có giá niêm yết 2,99 triệu đồng, hiện đang được giảm 500.000 đồng còn 2,49 triệu đồng. Nhỉnh hơn là Galaxy A04s 4GB/64GB giá 3,99 triệu đồng, giảm 700.000 đồng còn 3,29 triệu đồng,...

Bảng giá tham khảo smartphone Samsung tháng 5/2023:

Sản phẩm RAM/ROM Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB/1TB 44.990.000 35.990.000 12GB/512GB 36.990.000 28.990.000 8GB/256GB 31.990.000 24.490.000 8GB/512GB 29.990.000 24.490.000 Samsung Galaxy S23 Plus 8GB/512GB 29.990.000 24.490.000 8GB/256GB 26.990.000 21.990.000 Samsung Galaxy S22 Ultra 8GB/128GB 30.990.000 20.390.000 Samsung Galaxy S23 8GB/256GB 24.990.000 19.990.000 Samsung Galaxy S22 Plus 8GB/128GB 25.990.000 18.590.000 Samsung Galaxy S22 8GB/256GB 23.490.000 15.490.000 8GB/128GB 21.990.000 14.190.000 Samsung Galaxy A73 5G 8GB/128GB 11.990.000 9.990.000 Samsung Galaxy A54 5G 8GB/256GB 11.490.000 9.190.000 8GB/128GB 10.490.000 8.690.000 Samsung Galaxy A53 5G 8GB/128GB 9.990.000 7.590.000 Samsung Galaxy A34 4GB/128GB 8.490.000 6.990.000 Samsung Galaxy A33 6GB/128GB 8.490.000 6.490.000 Samsung Galaxy A23 6GB/128GB 6.690.000 5.390.000 Samsung Galaxy A14 4GB/128GB 4.590.000 - Samsung Galaxy A23 4GB/128GB 5.690.000 4.990.000 Samsung Galaxy A13 4GB/128GB 4.690.000 4.290.000 Samsung Galaxy A14 LTE 4GB/128GB 4.490.000 3.490.000 Samsung Galaxy A04s 4GB/64GB 3.990.000 3.290.000 Samsung Galaxy A04 3GB/32GB 2.990.000 2.490.000 Samsung Galaxy Z Fold4 12GB/512GB 44.490.000 36.490.000 12GB/256GB 40.990.000 31.490.000 8GB/256GB 25.990.000 18.490.000 8GB/128GB 23.990.000 16.490.000 Samsung Galaxy Z Fold3 12GB/256GB 44.990.000 28.990.000

* Giá tham khảo ngày 12/5/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

