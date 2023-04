Bảng giá iPhone cũ dịp 30/4 - 1/5: iPhone 12 like new có giá "siêu hời"

Nhằm mang tới những ưu đãi tốt nhất cho người dùng trong dịp Đại lễ 30/4 - 1/5 năm nay, các hệ thống vừa tiếp tục tung ra đợt giảm giá dành cho các dòng iPhone like new, iPhone cũ.

iPhone 7 Plus cũ đang có giá mềm.

Ghi nhận tại Minh Tuấn Mobile ngày 28/4, đợt giảm giá này áp dụng cho hầu hết các dòng iPhone cũ, từ iPhone 7 Plus cho tới iPhone 13 Pro Max. Người dùng hoàn toàn có thể sở hữu các mẫu iPhone đời cũ với mức giá khá dễ thở, như iPhone 7 Plus từ 2,99 triệu đồng; iPhone 8 từ 3,59 triệu đồng hay iPhone Xs có giá dưới 6 triệu đồng.

Ở phân khúc cao hơn, các dòng iPhone like new với hình thức ổn, độ mới lên tới 98% - 99%, chất lượng ổn định, chưa phải sửa chữa và không có vấn đề về phần cứng cũng có giá bán cực mềm. Với việc mua iPhone like new, người mua có thể tiết kiệm từ 4 - 5 triệu đồng so với mua sản phẩm "nguyên seal".

iPhone 12 like new chỉ từ 10,39 triệu đồng.

Cụ thể, iPhone 12 like new có giá từ 10,39 triệu đồng; iPhone 11 Pro Max like new có giá 11,19 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max like new có mức giá 15,59 triệu đồng.

Là dòng iPhone đầu tiên được trang bị kết nối 5G, vì thế nên iPhone 12 hay iPhone 12 Pro Max vẫn hứa hẹn là những sản phẩm tạo được sức hút từ 3 - 4 năm tới. Ngoài ra, ngoại hình tương đồng với iPhone 13 và iPhone 14 series - và khác biệt nhiều so với iPhone 11 series - cũng là một nguyên nhân khiến người dùng yêu thích iPhone 12 series.

Với những người dùng yêu thích iPhone 14 Pro hoặc iPhone 14 Pro Max nhưng vẫn còn phân vân về mức giá bán, thì iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max (hàng cũ, like new) sẽ là lựa chọn tốt trong dịp lễ này. Tại Minh Tuấn Mobile, iPhone 13 Pro like new có giá từ 17,99 triệu đồng và iPhone 13 Pro Max like new có giá từ 19,49 triệu đồng.

iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max là hai mẫu máy cao cấp "tiệm cận" iPhone 14 series, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều năm tới. Ngoài ra, đây cũng là hai mẫu máy mà Apple ngừng sản xuất, vì thế việc sở hữu sẽ ngày càng khó khăn hơn. Do đó, các sản phẩm này sẽ trở thành lựa chọn tối ưu giúp người dùng cân bằng giữa chi phí - hiệu năng - công năng sử dụng.

Có thể nói, các mặt hàng công nghệ như iPhone cũ, iPhone like new đang tạo được sức hút lớn với nhiều người yêu thích công nghệ không dư dả về kinh tế. Bởi dòng sản phẩm này đáp ứng được nhiều yêu cầu của người mua với các lợi điểm như vẫn "hợp mốt", sản phẩm có giá tốt, chất lượng ổn,...

Bảng giá tham khảo một số dòng iPhone cũ và like new:

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 7 Plus (cũ) 32GB 4.790.000 2.990.000 iPhone 8 (cũ) 64GB 4.790.000 3.590.000 iPhone 8 Plus (cũ) 64GB 6.190.000 4.690.000 iPhone Xs (cũ) 64GB 7.990.000 5.990.000 iPhone Xs Max (cũ) 64GB 9.490.000 7.490.000 iPhone 11 Pro Max (Like New) 64GB 13.790.000 11.190.000 iPhone 12 (Like New) 64GB 12.990.000 10.390.000 iPhone 12 Pro Max (Like New) 128GB 18.990.000 15.590.000 iPhone 13 Pro (Like New) 128GB 20.490.000 17.990.000 iPhone 13 Pro Max (Like New) 128GB 23.490.000 19.490.000

* Giá tham khảo có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

