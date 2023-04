Bảng giá 10 dòng iPhone cũ "hot" nhất hiện nay: Chỉ từ 700.000 đồng

Theo một báo cáo vừa được Chợ Tốt phát hành, thị trường smartphone cũ ghi nhận mức tăng trưởng chậm hơn so với các năm trước. Cụ thể, tổng lượt tìm mua điện thoại đã qua sử dụng sau Tết 2023 tăng trưởng 11% trên Chợ Tốt, con số này vẫn còn chậm nếu so với mức tăng từ 20% đến 30% được ghi nhận hàng năm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thị trường vẫn chứng kiến những tín hiệu tích cực khi nhu cầu điện thoại cũ vẫn duy trì được đà tăng trưởng dương qua từng tháng của đầu năm 2023. Cụ thể, lượt liên hệ mua điện thoại cũ trong 3 tháng đầu năm 2023 ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 11%, 10% và 1%.

iPhone 6 cũ trên thị trường đang được rao vặt với giá trung bình chỉ khoảng 900.000 đồng.

Top 10 smartphone cũ bán chạy nhất trên Chợ Tốt cho thấy sức hút của các mẫu điện thoại có giá dưới 2 triệu đồng, khi 6/10 dòng điện thoại trong bảng xếp hạng đều nằm trong tầm giá này. Các dòng iPhone 6, iPhone 6 Plus và iPhone 6s Plus được ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất về lượt tìm mua điện thoại trong tầm giá từ 1 - 1,5 triệu đồng. Lý do các dòng điện thoại nhỏ gọn này vẫn được nhiều người dùng tìm mua bởi mức giá phù hợp đáp ứng tốt cho nhu cầu cơ bản như nghe gọi, lướt web.

Bảng xếp hạng cũng ghi nhận sự tăng trưởng nóng của iPhone 12 Pro Max với tổng lượt liên hệ mua điện thoại trong quý I/2023 tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2022. Hiện, iPhone 12 Pro Max đã qua sử dụng có giá dao động từ 14 - 20 triệu đồng tùy vào phiên bản 128GB hay 256GB. Mức giá này đã giảm hơn 37% so với cùng kỳ năm ngoái và là sản phẩm có tỷ lệ trượt giá cao nhất trong top 10 điện thoại bán chạy.

"Dự đoán, lượt tìm mua dòng sản phẩm này vẫn sẽ tiếp tục tăng do iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max đã qua sử dụng đang neo ở mức giá cao hơn từ 6 - 11 triệu đồng", Chợ Tốt cho biết trong báo cáo.

iPhone 12 Pro Max cũ đang được "săn" nhiều nhất.

Sản phẩm Giá trung bình (VNĐ) % tăng trưởng lượt tìm mua % trượt giá iPhone 12 Pro Max 14.400.000 199% -37% iPhone 5s 700.000 9% -11% iPhone 5 SE 1.500.000 -12% -14% iPhone 6 900.000 25% -31% iPhone 6 Plus 1.300.000 -15% -28% iPhone 12 mini 7.200.000 -13% -33% iPhone X 3.950.000 -1% -34% iPhone 6s 1.300.000 16% -28% iPhone SE 3.800.000 12% -31% iPhone 6s Plus 1.700.000 20% -32%

Top 10 điện thoại cũ được quan tâm nhất, theo số liệu từ Chợ Tốt.

Trái ngược với xu hướng tìm mua các dòng điện thoại cũ giá rẻ ở iPhone, người tìm mua điện thoại Samsung ưa chuộng các sản phẩm nhóm flagship và mới được ra mắt trong 1 - 2 năm trở lại. Điều này được chứng minh khi ba vị trí đầu tiên đều là những cái tên nổi đình đám Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra và Galaxy Z Fold3.

Đáng chú ý, Samsung Galaxy Z Fold3 được Chợ Tốt ghi nhận mức giảm giá "sốc" lên đến 13 triệu đồng, tương đương 44% so với năm cùng kỳ năm 2022. Điều này có thể được giải thích bởi việc Samsung thường xuyên có những đợt giảm giá khủng cho dòng sản phẩm này kể từ khi ra mắt, cộng thêm chi phí sửa chữa lại khá cao.

