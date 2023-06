Bảng giá iPhone 13 series tháng 6/2023: Giảm thêm so với tháng trước

Tính đến giữa tháng 6/2023, iPhone 13 series chính ngạch VN/A trên thị trường chỉ còn vài lựa chọn, trong đó có iPhone 13 mini 128GB và iPhone 13 hai phiên bản (128GB và 256GB). Nhìn chung, tại các hệ thống lớn, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max đã hoàn toàn vắng bóng.

iPhone 13 series đang còn khá ít lựa chọn tại các hệ thống.

Hiện, iPhone 13 mini đang được Thế Giới Di Động (TGDĐ) bán với giá 15,99 triệu đồng (thấp hơn 1 triệu đồng so với tháng trước), giảm 900.000 đồng so với giá mà hệ thống này niêm yết là 16,89 triệu đồng (giá niêm yết của tháng trước là 18,99 triệu đồng).

Trong khi đó, iPhone 13 có giá niêm yết khá khác nhau giữa các hệ thống. Tại TGDĐ, iPhone 13 128GB và 256GB có giá tương ứng là 16,99 triệu đồng (giảm 100.000 đồng so với tháng trước) và 20,49 triệu đồng (không đổi so với tháng trước). Còn tại FPT Shop, bộ đôi iPhone 13 này có giá tương ứng là 16,79 triệu đồng (giảm 200.000 đồng so với tháng trước) và 19,99 triệu đồng (giữ nguyên so với tháng trước).

Bảng giá tham khảo iPhone 13 series tháng 6/2023:

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) TGDĐ FPT Shop iPhone 13 mini 128GB 16.890.000 15.990.000 - iPhone 13 128GB 18.990.000 16.990.000 16.790.000 256GB 20.990.000 20.490.000 19.990.000 iPhone 13 Pro 128GB 21.990.000 - - iPhone 13 Pro Max 128GB 28.990.000 - - 256GB 31.990.000 - - 1TB 36.990.000 - -

* Giá tham khảo ngày 17/6/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/bang-gia-iphone-13-series-thang-6/2023-giam-them-so-voi-thang-truo...Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/bang-gia-iphone-13-series-thang-6/2023-giam-them-so-voi-thang-truoc-c61a30507.html