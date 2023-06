Bảng giá iPhone 14 series tháng 6/2023: Giảm tới 5 triệu đồng trên giá gốc đã giảm

Thị trường di động Việt đang trong giai đoạn thấp điểm, vì vậy các đại lý bán lẻ đã tiếp tục giảm giá cho nhiều dòng iPhone VN/A để kích cầu thị trường và tăng tính cạnh tranh. Dự kiến, với đợt điều chỉnh giá này sẽ khiến thị trường công nghệ sôi động hơn.

iPhone 14 Pro Max 128GB VN/A chỉ còn 26,58 triệu đồng.

Ghi nhận giữa tháng 6/2023, tất cả các model iPhone 14 series hiện có đều đang giảm giá. Rẻ nhất là iPhone 14 128GB có giá ưu đãi 19,18 triệu đồng so với giá gốc 21,99 triệu đồng. Cao nhất là iPhone 14 Pro Max 1TB có giá ưu đãi 41,99 triệu đồng so với giá gốc 43,99 triệu đồng. Lưu ý: Các mức giá gốc nói trên là đã giảm so với thời điểm máy mới ra mắt.

Nhìn chung, mức giảm của iPhone 14 series hiện nay lên tới 5 triệu đồng, chẳng hạn mẫu iPhone 14 Plus 512GB giảm 5 triệu đồng còn 27,99 triệu đồng (giá gốc 32,99 triệu đồng). Hay iPhone 14 Pro 1TB giảm 5 triệu đồng còn 36,99 triệu đồng (giá gốc 41,99 triệu đồng).

Bảng giá iPhone 14 series tháng 6/2023:

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 14 128GB 21.990.000 19.180.000 256GB 24.990.000 22.390.000 512GB 27.990.000 25.990.000 iPhone 14 Plus 128GB 24.990.000 21.680.000 256GB 27.990.000 23.990.000 512GB 32.990.000 27.990.000 iPhone 14 Pro 128GB 27.990.000 24.880.000 256GB 29.990.000 27.690.000 512GB 35.990.000 33.490.000 1TB 41.990.000 36.990.000 iPhone 14 Pro Max 128GB 29.990.000 26.580.000 256GB 32.990.000 29.690.000 512GB 37.990.000 35.990.000 1TB 43.990.000 41.990.000

* Giá tham khảo ngày 16/6/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/bang-gia-iphone-14-series-thang-6/2023-giam-toi-5-trieu-dong-tren-gia-goc-da-giam-c61a30461.html