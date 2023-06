Bảng giá iPhone 11 tháng 6/2023: Vẫn còn máy mới 100%, giá từ 10,39 triệu đồng

Giữa tháng 6/2023, dòng iPhone đã gần 4 năm tuổi là iPhone 11 series vẫn còn máy mới trên các kệ hàng, tuy nhiên, các lựa chọn khá hạn chế. Tại hai hệ thống lớn là Thế Giới Di Động và FPT Shop, iPhone 11 chỉ còn hai phiên bản 64GB và 128GB.

iPhone 11 đã gần 4 năm tuổi nhưng hiệu năng vẫn rất mạnh mẽ so với thị trường smartphone hiện tại.

Trong đó, Thế Giới Di Động đưa ra giá ưu đãi cho iPhone 11 64GB là 10,59 triệu đồng, giảm 1,4 triệu đồng so với giá niêm yết 11,99 triệu đồng; iPhone 11 128GB là 12,09 triệu đồng, giảm 1,9 triệu đồng so với giá niêm yết 13,99 triệu đồng. FPT Shop cùng đưa ra giá ưu đãi cho iPhone 11 128GB là 12,09 triệu đồng nhưng iPhone 11 64GB rẻ hơn với chỉ 10,38 triệu đồng. Các mức giá này không đổi so với tháng trước.

Về iPhone 11, sản phẩm sở hữu cụm camera kép mặt sau, bao gồm camera góc rộng và camera góc siêu rộng. Cảm biến camera góc rộng 12MP có khả năng lấy nét tự động nhanh gấp 3 lần trong điều kiện thiếu sáng. Bên cạnh đó cảm biến góc siêu rộng cho khả năng chụp cảnh rộng gấp 4 lần, là phương tiện ghi hình cho những chuyến du lịch, chụp hình nhóm.

iPhone 11 nhỏ gọn dễ dàng bỏ trong túi quần.

iPhone 11 có khả năng quay những đoạn video tuyệt đẹp với độ phân giải 4K 60fps siêu sắc nét. Camera góc siêu rộng mang đến nhiều khung cảnh hơn, đồng thời khả năng quay chuyển động cực ấn tượng sẽ tạo nên những thước phim hoàn hảo. Ngoài ra, người dùng còn có thể tập trung thu âm vào một chủ thể khi quay video bằng cách phóng to, zoom hình ảnh - đồng thời zoom âm thanh hết sức thú vị.

Camera trước của iPhone 11 có độ phân giải 12MP, mang đến những bức ảnh selfie sắc nét và chất lượng cao. Apple còn bổ sung thêm tính năng mới mang tên slofie - quay một đoạn video chuyển động siêu chậm 120 fps bằng chính camera trước.

Màn hình 6,1 inch Liquid Retina trên điện thoại iPhone 11 mang cả thế giới đến trước mắt bạn khi mọi thứ đều chân thực. Cân bằng trắng được điều chỉnh dựa theo ánh sáng xung quanh, để nhiệt độ màu luôn luôn dễ chịu. Với cảm ứng xúc giác Haptic Touch hoàn toàn mới, bạn có thể thao tác nhanh chóng trên màn hình cảm ứng.

iPhone 11 được trang bị bộ vi xử lý mạnh nhất thế giới smartphone tại thời điểm nó ra mắt. Apple A13 Bionic mang đến hiệu năng khác biệt, mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng, mượt mà không thua gì những smartphone ở tầm giá 10 triệu đồng hiện nay.

Bảng giá tham khảo iPhone 11 tháng 6/2023:

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 11 64GB 11.990.000 10.380.000 128GB 13.990.000 12.090.000

* Giá tham khảo ngày 14/6/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

