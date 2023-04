Đập hộp chiếc iPhone nguyên bản có giá 939,8 triệu đồng

Sau khi một chiếc iPhone nguyên bản được bán với giá 63.000 USD (1,48 tỷ đồng) vào tháng 2, một cuộc đấu giá khác đã diễn ra vào tháng 4 với nhãn dán “Lucky You” trên bao bì của hộp iPhone thế hệ đầu tiên với giá là 40.000 USD (939,8 triệu đồng). Người chiến thắng trong cuộc đấu giá thứ hai này là Marques. Trong một video trên YouTube, MKBHD đã làm điều mà bất kỳ người hâm mộ Apple tò mò nào cũng sẽ làm: kiểm tra xem sản phẩm có hợp pháp hay không và mở hộp.

Trong quá trình mở hộp, có thể thấy rằng iPhone nguyên bản được niêm phong là thật, và nó có tất cả những thứ cần thiết như giấy tờ, que chọc SIM, đế cắm iPhone, EarPods cổ điển, vải đánh bóng, cục sạc USB-A và một cáp USB-A với 30 chân.

Sau 16 năm, chiếc iPhone nguyên bản đã không thể bật lên trong lần thử đầu tiên. Sau khi cắm sạc pin một thời gian, MKBHD đã có thể bật iPhone lên.

Một điều thú vị được nhiều người đặt dấu hỏi liên quan đến nhãn dán Lucky You trên hộp đựng chiếc iPhone này là gì? Mặc dù MKBHD không đưa ra câu trả lời nhưng nếu lật lại quá khứ từ nhận xét của một nhân viên bán lẻ Apple vào năm 2007, chúng ta có thể hiểu được phần nào.

Chữ Lucky You chỉ đơn giản là một miếng dán cung cấp tại Apple Store trong mùa Giáng sinh năm 2007.

Người này cho biết: “Những miếng dán Lucky You đã được giới thiệu trong Apple Store vào mùa Giáng sinh năm 2007. Nếu bạn muốn tặng iPhone cho ai đó, bạn hãy lấy một trong những miếng dán đó và dán chúng vào điện thoại. Nhiều người không có ý định tặng điện thoại cũng nhận được chúng. Đó là lý do tại sao hình dán may mắn của bạn có khắp hộp, đôi khi lộn ngược, ở mặt sau, đôi khi nhiều hình dán trên hộp, vì nó được dán tại cửa hàng chứ không phải tại nhà máy”.

Cuối cùng, điều nhiều người quan tâm nhất chính là liệu chiếc iPhone nguyên bản này có hoạt động hay không? Đó có vẻ là công việc khó khăn khi MKBHD đã bật nó nhưng không thể vượt qua màn hình yêu cầu kết nối với iTunes. MKBHD sẽ phải tải xuống một phiên bản iTunes cũ hơn, nhưng đây là một chiếc iPhone nguyên bản có sẵn với các phần mềm thế hệ đầu tiên, do đó MKBHD đã bị khóa hoàn toàn khỏi điện thoại.

