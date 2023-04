Bảng giá iPhone cũ tháng 4/2023: iPhone 13 Pro Max đang có giá "hời"

Tháng 4/2023, ngoài các dòng iPhone VN/A mới thì máy cũ vẫn đang rất được người tiêu dùng tin chọn. Với giá bán thấp hơn nhiều so với máy mới và đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật cũng như chế độ bảo hành, iPhone cũ vẫn là lựa chọn phù hợp về kinh tế ở thời điểm hiện tại.

iPhone cũ, mới đang có giá tốt cuối tháng 3/2023.

Đại diện CellphoneS cho biết, iPhone cũ tại hệ thống này có đa dạng các dòng sản phẩm trải dài từ iPhone 6s đến iPhone 14 Pro Max với giá bán từ 2,99 - 34,4 triệu đồng, đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Nguồn hàng đến từ các chương trình thu cũ - đổi mới trợ giá của CellphoneS có đầy đủ hợp đồng thu mua từ khách lẻ, và khi bán ra 100% đều xuất VAT đầy đủ.

Trong đó, iPhone 13 Pro Max cũ có lượng tồn kho nhiều, giá bán hiện tại chỉ từ 18,59 triệu đồng (giảm 10% so với thời điểm Tết). "Đây có thể nói là mức giá hời để khách hàng có thể tiếp cận trải nghiệm. Ngoài ra mua hàng cũ tại CellphoneS khách hàng sẽ an tâm với chế độ bảo hành từ 6 - 12 tháng, bao gồm cả màn hình, nguồn,...", đại diện CellphoneS nói.

iPhone 11 series hiện vừa có máy mới vừa có máy cũ trên thị trường.

iPhone 7 Plus cũ chỉ còn từ 2,99 triệu đồng.

Còn ghi nhận tại Minh Tuấn Mobile, iPhone cũ và like new (máy cũ nhưng ở tình trạng tốt, gần như mới) vừa đợt điều chỉnh giảm dành cho các sản phẩm iPhone 7 Plus cho đến iPhone 13 Pro Max, song mức điều chỉnh không quá lớn so với tháng trước.

Cụ thể, iPhone 7 Plus hiện còn 2,99 triệu đồng; iPhone 8 còn 3,59 triệu đồng; iPhone 8 Plus còn 4,79 triệu đồng; iPhone Xs/Xs Max còn 6,29 triệu đồng; iPhone 11 Pro Max còn 11,19 triệu đồng; iPhone 12 còn 10,39 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max còn 15,79 triệu đồng; iPhone 13 Pro còn 18,79 triệu đồng; iPhone 13 Pro Max (like new) còn 19,99 triệu đồng;...

"Hiện tại, các đời máy này cũng có mức giá khá tốt kèm với các ưu đãi thiết thực như giảm giá bán, tặng ốp lưng/cường lực, tặng bảo hành 1 đổi 1 trong 6 tháng, trả góp 0%, hỗ trợ thu cũ - lên đời,...", bà Phan Thị Kim Quyên - Đại diện truyền thông của Minh Tuấn Mobile cho biết.

Bảng giá tham khảo iPhone cũ tháng 4/2023:

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 7 Plus (cũ) 32GB 4.790.000 2.990.000 iPhone 8 (cũ) 64GB 4.790.000 3.590.000 iPhone 8 Plus (cũ) 64GB 6.190.000 4.790.000 iPhone Xs (cũ) 64GB 7.990.000 6.290.000 iPhone Xs Max (cũ) 64GB 9.490.000 7.890.000 iPhone 11 Pro Max (Like New) 64GB 13.790.000 11.190.000 iPhone 12 (Like New) 64GB 12.990.000 10.390.000 iPhone 12 Pro Max (Like New) 128GB 18.990.000 15.790.000 iPhone 13 Pro (Like New) 128GB 20.490.000 18.790.000 iPhone 13 Pro Max (Like New) 128GB 23.490.000 18.990.000

* Giá tham khảo có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Có thể nói, trong giai đoạn kinh tế có không ít khó khăn như hiện nay, giá bán sản phẩm là yếu tố quan trọng giúp người dùng cân nhắc mua sắm. Do vậy, việc điều chỉnh giá bán iPhone chắc chắn sẽ có những tác động trực tiếp tới doanh số trong đầu quý II/2023 của nhiều nhà bán lẻ tại Việt Nam.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bang-gia-iphone-cu-thang-42023-iphone-13-pro-max-dang-co-gia-hoi-145...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bang-gia-iphone-cu-thang-42023-iphone-13-pro-max-dang-co-gia-hoi-1456616.ngn