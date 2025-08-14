Mất iPhone không còn là "ác mộng" nếu bạn bật tính năng này

Mất iPhone đã là một điều tồi tệ, nhưng sẽ trở thành thảm họa thực sự nếu kẻ trộm biết cả mật mã mở khóa của bạn. Chúng có thể truy cập vào mọi thứ, từ tài khoản ngân hàng đến email cá nhân. Thấu hiểu nguy cơ này, Apple đã tích hợp một "lá chắn" bảo mật tối thượng có tên "Stolen Device Protection", nhưng nhiều người dùng có thể chưa biết đến hoặc chưa kích hoạt nó.

Sẽ rất nguy hiểm nếu kẻ trộm iPhone biết được mật mã mở máy.

"Lá chắn" Stolen Device Protection của iPhone

Được giới thiệu từ phiên bản iOS 17.3, tính năng này được thiết kế đặc biệt để chống lại kịch bản tồi tệ nhất khi kẻ gian vừa có thiết bị, vừa có mật mã. Nó tạo ra các lớp rào cản bổ sung, cho bạn thời gian quý báu để hành động và bảo vệ dữ liệu của mình.

Tính năng này hoạt động dựa trên hai cơ chế chính cực kỳ thông minh:

- Khóa sinh trắc học: Đối với các hành động cực kỳ nhạy cảm như truy cập mật khẩu đã lưu hoặc xem thông tin thẻ tín dụng, tính năng này sẽ loại bỏ tùy chọn nhập mật mã. Nó buộc phải xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID. Điều này có nghĩa là dù kẻ trộm biết mật mã, chúng cũng không thể xem được các thông tin tài chính quan trọng nhất của bạn.

- Cơ chế "trì hoãn bảo mật" thông minh: Khi iPhone phát hiện nó đang ở một vị trí lạ (không phải nhà riêng, cơ quan, hay trường học của bạn), một cơ chế trì hoãn sẽ được kích hoạt. Nếu kẻ trộm cố gắng thay đổi mật khẩu Apple ID của bạn, chúng sẽ phải quét Face ID/Touch ID một lần, chờ một tiếng đồng hồ, sau đó quét lại lần thứ hai. Khoảng thời gian trì hoãn một giờ này là "thời gian vàng" để bạn dùng ứng dụng Tìm (Find My) và khóa iPhone của mình từ xa.

Kẻ trộm sẽ không thể "táy máy" vào thông tin nhạy cảm trước sự bảo vệ của Stolen Device Protection.

Cách kích hoạt "lá chắn" cho iPhone của bạn

Hãy đảm bảo iPhone của bạn đang chạy iOS 17.3 trở lên và đã bật các tính năng như xác thực hai yếu tố, Face ID/Touch ID, và ứng dụng Find My.

- Vào Cài đặt (Settings).

- Cuộn xuống và chọn Face ID & Mật mã (Face ID & Passcode).

- Nhập mật mã của bạn, sau đó cuộn xuống và tìm mục Bảo vệ Thiết bị bị đánh cắp (Stolen Device Protection). Sau đó, bật tính năng này lên.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã dựng lên một lớp phòng thủ vô cùng kiên cố cho dữ liệu cá nhân của mình. Trong thời đại mà điện thoại chứa đựng cả cuộc sống số, việc dành ra một phút để kích hoạt tính năng an toàn miễn phí và có sẵn này là một điều nên làm.