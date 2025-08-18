Chỉ cần "nằm lòng" tuyệt chiêu này, tốc độ VPN sẽ nhanh "kịch trần"

Mạng riêng ảo (VPN) là một công cụ không thể thiếu để bảo vệ quyền riêng tư và truy cập các nội dung bị giới hạn địa lý. Tuy nhiên, một trong những vấn đề khó chịu nhất mà người dùng thường gặp phải là tốc độ kết nối bị chậm đi đáng kể. Nguyên nhân thường đến từ một yếu tố đơn giản mà nhiều người bỏ qua, đó là vị trí máy chủ (server) bạn chọn.

Nguyên tắc cơ bản nhất để có tốc độ VPN cao là hãy chọn máy chủ có vị trí địa lý gần bạn nhất. Lý do đằng sau điều này là độ trễ (latency).

Hãy tưởng tượng dữ liệu của bạn là một gói hàng. Gửi gói hàng từ TP.HCM ra Hà Nội sẽ nhanh hơn rất nhiều so với gửi sang Mỹ. Tương tự, dữ liệu cần thời gian để di chuyển từ máy tính của bạn đến máy chủ VPN và ngược lại. Khoảng cách càng xa, thời gian di chuyển (độ trễ) càng lớn, và kết quả là tốc độ Internet của bạn càng chậm.

Vị trí máy chủ VPN ảnh hưởng lớn tới tốc độ truy cập. (Ảnh minh họa)

Việc lựa chọn máy chủ phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích sử dụng của bạn.

- Ưu tiên tốc độ: Nếu bạn chỉ dùng VPN để tăng cường bảo mật, ẩn danh khi duyệt web hoặc truy cập các trang trong nước, hãy luôn chọn máy chủ ở quốc gia của bạn (ví dụ: máy chủ Việt Nam) hoặc một quốc gia lân cận (ví dụ: Singapore, Hồng Kông). Điều này sẽ đảm bảo độ trễ thấp nhất và tốc độ gần như không bị ảnh hưởng.

- Ưu tiên vị trí: Nếu bạn cần xem một chương trình chỉ có trên Netflix Mỹ, hoặc truy cập một trang web bị chặn ở Việt Nam, bạn bắt buộc phải chọn máy chủ ở quốc gia đó. Trong trường hợp này, hãy chấp nhận rằng tốc độ sẽ chậm hơn như một sự đánh đổi. Mẹo nhỏ là hãy thử chọn các thành phố trong quốc gia đó mà gần bạn nhất về mặt địa lý (ví dụ: từ Việt Nam kết nối đến bờ Tây nước Mỹ như bang California sẽ nhanh hơn bờ Đông như New York).

Một số nhà cung cấp VPN sử dụng máy chủ ảo. Tức là, bạn chọn kết nối đến Mỹ, nhưng máy chủ vật lý thực sự lại đang đặt ở Singapore. Với loại máy chủ này, quy tắc "càng gần, càng nhanh" không còn đúng nữa vì bạn không biết vị trí thật của nó. Tuy nhiên, các nhà cung cấp uy tín thường sẽ ghi chú rõ đâu là máy chủ ảo.

Nhìn chung, để tối ưu hóa trải nghiệm VPN, hãy xác định rõ mục tiêu của bạn. Nếu tốc độ là trên hết, hãy chọn những máy chủ ở gần bạn. Nếu vị trí là bắt buộc, hãy chuẩn bị cho một chút chậm trễ. Chỉ một lựa chọn máy chủ thông minh cũng có thể tạo ra khác biệt lớn.