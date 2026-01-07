CES 2026: ASUS 'tung' laptop chơi game đầu tiên có hai màn hình và router Wifi 8

Trong khuôn khổ CES 2026 đang diễn ra tại Las Vegas (Mỹ), ASUS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với loạt sản phẩm công nghệ mới, đáng chú ý nhất là laptop chơi game hai màn hình đầu tiên trên thế giới và router WiFi 8 thế hệ tiếp theo - minh chứng cho chiến lược đồng thời đẩy mạnh phần cứng gaming và hạ tầng kết nối.

Trong mảng thiết bị chơi game, tâm điểm là ROG Zephyrus Duo (GX651) - laptop gaming đầu tiên trang bị hai màn hình 16 inch OLED ROG Nebula HDR với độ phân giải 3K, tần số quét 120Hz và thời phản hồi 0,2ms.

ASUS giới thiệu laptop gaming đầu tiên có hai màn hình. (Ảnh: Trung Hiếu)

Màn hình phụ cảm ứng mở rộng không gian hiển thị, hỗ trợ đa nhiệm cho chơi game, streaming và sáng tạo nội dung. Thiết bị được trang bị vi xử lý Intel mới nhất và GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, kèm hệ thống làm mát tiên tiến gồm buồng hơi, quạt kép và tấm graphite chuyên dụng để duy trì hiệu năng ở mức cao trong thời gian dài.

Zephyrus Duo đi kèm bàn phím nam châm tháo rời, có thể sử dụng không dây qua Bluetooth.

Nhờ chân đế 90 độ và bản lề xoay tới 320 độ, ROG Zephyrus Duo hỗ trợ năm chế độ hoạt động khác nhau, phù hợp với nhu cầu chơi game, làm việc nhóm, lập trình và sáng tạo linh hoạt. (Ảnh: Trung Hiếu)

Bên cạnh đó, ASUS củng cố tầm ảnh hưởng xuyên ngành với hợp tác cùng Kojima Productions - sự kết hợp giữa công nghệ phần cứng cao cấp và tư duy sáng tạo nghệ thuật. Sản phẩm nổi bật trong hợp tác này là ROG Flow Z13-KJP, một thiết bị có thể linh hoạt biến hình thành console gaming (máy trò chơi), máy tính bảng sáng tạo hay laptop di động.

Thiết kế của sản phẩm lấy cảm hứng từ biểu tượng Ludens của studio trò chơi điện tử Kojima Productions, kết hợp hiệu năng AMD Ryzen AI Max+ và đồ họa Radeon 8060S, cùng màn hình Nebula HDR 2.5K 180Hz cho trải nghiệm hình ảnh mượt mà. (Ảnh: Trung Hiếu)

Về kết nối không dây, ASUS giới thiệu router WiFi 8 dạng concept ROG NeoCore cùng thử nghiệm thông lượng thực tế đầu tiên trên thế giới với chuẩn WiFi mới.

ASUS dự kiến sẽ thương mại hóa các router và hệ thống mesh WiFi 8 dành cho gia đình trong năm 2026. (Ảnh: Trung Hiếu)

Theo hãng, WiFi 8 tập trung nâng cao độ ổn định, phạm vi phủ sóng và giảm độ trễ trong môi trường sử dụng thực tế, thay vì chỉ chạy đua tốc độ lý thuyết. Kết quả cho thấy WiFi 8 có thể tăng gấp đôi thông lượng tầm trung so với WiFi 7, mở rộng vùng phủ IoT gấp đôi và giảm độ trễ P99 tới 6 lần.

Thông qua các sản phẩm trình diễn tại CES 2026, ASUS thể hiện chiến lược tạo ra giá trị mới cho game thủ và nhà sáng tạo, đồng thời mở rộng ranh giới giữa công nghệ, nghệ thuật và trải nghiệm số trong kỷ nguyên AI.