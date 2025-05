ASUS V440: Máy tính để bàn tinh giản "tất cả trong một"

ASUS V440 là máy tính để bàn "All In One" mới nhất vừa được ASUS giới thiệu ra thị trường với 3 phiên bản, giá từ 16,19 - 22,49 triệu đồng. Sản phẩm hướng đến người dùng yêu thích sự tối giản và tích hợp loạt tính năng thông minh.

Máy tính All In One ASUS V440.

Thiết kế

All In One ASUS V440 có thiết kế mỏng nhẹ giúp tiết kiệm không gian đáng kể và dễ dàng di chuyển/thay đổi vị trí lắp đặt khi cần, phù hợp cho những góc làm việc tại gia hay văn phòng nhỏ. Không chỉ tổng thể bên ngoài mà cách vố trí linh kiện ở trong cũng được tinh gọn, thông minh hỗ trợ nâng cấp nhanh chóng về sau.

Nhìn chung theo một cách hoa mỹ, có thể gọi ASUS V440 là vẻ đẹp của sự tối giản. Song với người dùng yêu thích bày trí sáng tạo thì sự tối giản này có thể dẫn tới đơn điệu, khi đó hãy tận dụng chân đế để đặt lên những chiếc USB nhỏ xinh, các mô hình làm đẹp thêm cho không gian.

Màn hình

ASUS V440 được trang bị màn hình NanoEdge, tùy phiên bản sẽ có cảm ứng hoặc không. Tất cả đều mang lại góc nhìn rộng 178 độ với viền mỏng ấn tượng, đạt tỷ lệ màn hình so với thân máy lên đến 93%. So với thế hệ trước (mẫu A3402), máy tính All In One V400 có viền màn hình mỏng hơn 38% (từ 25mm giảm còn 15,6mm) và thân máy mỏng hơn 25% (từ 48,4mm giảm còn 36,5mm).

Màn hình Full HD 24-inches với độ phân giải 1.920 x 1.080 pixels này còn được phủ lớp chống chói và chứng nhận bởi TÜV Rheinland giúp bảo vệ mắt và giảm ánh sáng xanh, đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Bên cạnh đó, màn hình của máy đạt chuẩn 100% dải màu sRGB và 72% NTSC.

Các thông số trên cho thấy màn hình này sẽ tái hiện màu sắc khá rực rỡ và chân thực. Đó là chưa kể công nghệ ASUS Splendid độc quyền giúp điều chỉnh màu sắc chuẩn xác, từ những khung cảnh hoàng hôn, bầu trời trong xanh đến tông màu da. Đặc biệt nữa, chế độ Vivid đi kèm sẽ giúp tăng độ bão hòa màu sắc, nâng cấp cho hình ảnh trở nên ấn tượng hơn nữa.

Hiệu năng

Máy tính All In One ASUS V440 được trang bị vi xử lý lên đến Intel Core i5-13420H. Với chữ H trong tên gọi của chipset, rõ ràng ASUS V440 hướng tới người dùng cần ưu tiên về hiệu năng xử lý. Mặc định, các phiên bản của ASUS V440 đều được trang bị sẵn 16GB RAM DDR5 và ổ cứng SSD PCIe Gen 4 dung lượng 512GB, nhưng người dùng có thể nâng cấp lên tối đa 64GB RAM và 2TB SSD tùy nhu cầu sử dụng.

RAM và SSD nói trên đều sử dụng những công nghệ mới, cho tốc độ đọc/ghi dữ liệu nhanh, rút ngắn đáng kể thời gian phản hồi và tăng tốc độ khởi chạy ứng dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu công việc và sáng tạo. Thực tế với cấu hình cơ bản, ASUS V440 đã có thể khởi động Windows chỉ trong vài chục giây, mở các ứng dụng văn phòng như Microsoft Word/Excel/PowerPoint, trình duyệt web,... trong vài giây.

Đăc thù sản phẩm All In One này không có card màn hình rời mà chỉ sử dụng GPU tích hợp nên người viết khuyến nghị ASUS V440 không dành cho xử lý video quá nặng hay chơi game đòi hỏi đồ họa cao. Dù vậy, ngoài những tác vụ văn phòng không có khó khăn gì thì những tựa game đơn giản như FC Online cũng hoàn toàn có thể chạy mượt mà, ổn định trên ASUS V440.

Loa, camera và kết nối

Máy được trang bị loa stereo với thiết kế bass-reflex giúp tăng âm trầm. Được chứng nhận âm thanh Dolby Atmos, ASUS V400 còn có thể phần nào tạo hiệu ứng âm thanh vòm bao quanh người nghe. Dù vậy, người viết đánh giá cặp loa 2 x 5W này chỉ nên là giải pháp "chữa cháy" cho video call, thay vào đó người dùng nên trang bị hệ thống loa riêng với công suất cao để có trải nghiệm nghe nhạc bùng nổ hơn.

Nói thêm về hội họp online, ASUS V400 có điểm nhấn là công nghệ khử tiếng ồn bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Tính năng khử tiếng ồn hai chiều này giúp lọc bỏ tiếng ồn nền từ cả hai đầu cuộc gọi, đảm bảo âm thanh rõ ràng. Chẳng hạn các âm thanh như tiếng rì rào ở hội trường, búa gõ của nhá kế bên khi sửa nhà hay tiếng khóc của đứa trẻ từ phòng ngủ vọng ra sẽ được ASUS V400 nhận diện và giảm xuống mức thấp nhất có thể.

Camera AI của ASUS V400 cũng sẽ giúp cải thiện chất lượng video với các tính năng như làm mờ nền tự động, điều chỉnh ánh sáng, theo dõi ánh mắt và bộ lọc diện mạo, đảm bảo người dùng luôn xuất hiện chỉn chu trong các cuộc họp trực tuyến. Công nghệ giảm nhiễu 3D (3DNR) của ASUS giúp hình ảnh rõ nét hơn, mang đến diện mạo chuyên nghiệp hơn.

ASUS V400 tích hợp đầy đủ các cổng kết nối bao gồm HDMI-in, HDMI-out, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB Type-C, khe gắn thẻ SD và microSD, giúp kết nối dễ dàng với các thiết bị ngoại vi. Trong đó, cổng HDMI-in giúp người dùng có thể kết nối các thiết bị như điện thoại thông minh hoặc máy chơi game để trải nghiệm hình ảnh trên màn hình lớn của V400 dễ dàng.