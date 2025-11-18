ASUS ROG Phone 10 series hé lộ thông tin đầu tiên

Vào thời điểm này năm ngoái, người hâm mộ đã háo hức chờ đợi sự ra mắt của dòng ROG Phone 9, với ngày công bố được ấn định cùng nhiều video mở hộp và teaser chính thức. Tuy nhiên, năm nay, thông tin về ROG Phone 10 lại gần như vắng bóng, khiến nhiều người lo ngại rằng ASUS có thể đã quyết định ngừng sản xuất dòng smartphone gaming này.

Tuy nhiên, theo thông tin từ leaker nổi tiếng @SmartPikachu, ASUS vẫn đang có kế hoạch ra mắt ROG Phone 10. Thông tin này được tiết lộ khi một người theo dõi đặt câu hỏi về việc liệu ASUS đã ngừng sản xuất dòng điện thoại này hay chưa. Leaker đã phủ nhận và khẳng định rằng “ROG Phone 10 đang trên đường ra mắt”.

Trước đó, leaker này cũng cho biết các mẫu gaming phone thế hệ tiếp theo của ASUS sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. ROG Phone 10 dự kiến sẽ có thiết kế quen thuộc nhưng được cải thiện khả năng tản nhiệt và bổ sung các tính năng AI.

Ngoài ra, dòng ROG Phone mới sẽ hỗ trợ tần số quét cao, ray tracing và hiệu năng đạt mức “tương đương PC”, trong khi nhiều tựa game đã được tối ưu hóa để tận dụng lợi thế của tần số quét cao. Dòng ROG Phone 9 đã sở hữu tần số quét lên đến 185Hz, vì vậy nhiều khả năng ROG Phone 10 cũng sẽ tiếp tục duy trì mức tần số này.