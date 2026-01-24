Là một công ty công nghệ lớn thường xuyên phá vỡ các kỷ lục về lợi nhuận, Apple thường được mô tả là một trong những thương hiệu giá trị nhất trên thế giới. Năm 2018, Apple đứng thứ hai trong danh sách 500 thương hiệu giá trị nhất của Brand Finance sau khi từng giữ vị trí đầu bảng vào năm 2014.

Apple vẫn là thương hiệu có giá trị nhất thế giới vào năm 2026.

Năm 2021 và 2022, Apple một lần nữa được vinh danh là thương hiệu giá trị nhất thế giới và điều tương tự lại xảy ra vào năm 2026. Công ty tư vấn Brand Finance tuyên bố Apple đã duy trì vị trí của mình sau khi chứng kiến ​​​​mức tăng trưởng 6% về giá trị thương hiệu, ước tính đạt 607,6 tỷ USD.

Trang web của Brand Finance cho biết:

"Trong khi tăng trưởng phần cứng vẫn ở mức vừa phải, Apple vẫn tiếp tục củng cố hệ sinh thái của mình thông qua các dịch vụ. Sự tăng trưởng trong quảng cáo, dịch vụ đám mây và App Store đã hỗ trợ sức mạnh tổng thể; nhu cầu ổn định trên khắp châu Mỹ, châu Âu và châu Á Thái Bình Dương đã củng cố quy mô toàn cầu và khả năng phục hồi của Apple."

Các thương hiệu đứng ở vị trí thứ hai, thứ ba và thứ tư vẫn không thay đổi so với danh sách Brand Finance năm 2025. Microsoft tiếp tục giữ vị trí thứ hai với giá trị thương hiệu là 565,2 tỷ USD - tăng 23%, tiếp theo là Google và Amazon ở vị trí thứ ba và thứ tư.

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu của Google đã tăng 5% lên 433,1 tỷ USD trong khi giá trị thương hiệu của Amazon chỉ tăng 4%, lên 369,9 tỷ USD.

Định giá thương hiệu Apple lên tới 607,6 tỷ USD.

Nvidia, chủ yếu được biết đến với phần cứng xử lý đồ họa và vai trò trong cơ sở hạ tầng AI, đứng ở vị trí thứ năm. Giá trị thương hiệu của công ty này hiện ở mức 184,3 tỷ USD - tăng 110%. Nvidia đã vượt qua các thương hiệu như Samsung, TikTok, Walmart và Facebook.

Quay trở lại với Apple, nhà sản xuất iPhone đã giữ vị trí hàng đầu trong nhiều danh sách thương hiệu hàng đầu trong suốt năm 2025. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, đặc biệt là khi xét đến lợi nhuận ổn định và các chiến dịch quảng cáo dễ nhận biết của công ty.

Ví dụ, vào tháng 10/2025, báo cáo Best Global Brands 2025 của Interbrand đã xếp Apple ở vị trí đầu tiên năm thứ 12 liên tiếp. Trước đó, vào tháng 5/2025, báo cáo BrandZ thường niên lần thứ 20 của Kantar đã liệt kê Apple là thương hiệu có giá trị nhất trong năm thứ tư liên tiếp.