Apple trụ vững trong năm 2025 nhờ điều này

Thị trường điện thoại thông minh đã kết thúc năm 2025 một cách tích cực với lượng hàng xuất xưởng toàn cầu tăng 2% so với năm trước. Đứng đầu là Apple, hãng đã kết thúc năm với 20% thị phần toàn cầu.

Apple tiếp tục dẫn đầu khi thị trường tiếp tục tăng trưởng

Theo nghiên cứu ngành mới nhất, đây là năm thứ hai liên tiếp lượng hàng xuất xưởng điện thoại thông minh tăng trưởng, ghi nhận mức tăng 2% so với năm trước. Phần lớn sự tăng trưởng đó đến từ việc người dùng mua điện thoại đắt tiền hơn thông qua các chương trình trả góp cùng với các chiến dịch quảng cáo mạnh mẽ và sự lan rộng nhanh chóng của các smartphone 5G tại các thị trường mới nổi.

Thị trường điện thoại thông minh đang trên đà phục hồi trở lại.

Apple hưởng lợi nhiều nhất từ ​​những xu hướng này. Hãng không chỉ nắm giữ thị phần lớn nhất ở mức 20% mà còn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong số 5 thương hiệu hàng đầu ở mức 10%. Nhu cầu iPhone vẫn duy trì ở mức cao tại các thị trường mới nổi và thị trường tầm trung, dòng iPhone 17 đạt được đà tăng trưởng mạnh mẽ vào cuối năm. Đồng thời, iPhone 16 tiếp tục bán rất chạy tại các khu vực như Nhật Bản, Ấn Độ và Đông Nam Á.

Samsung bám sát phía sau với 19% thị phần và tăng trưởng lượng xuất xưởng 5% so với cùng kỳ năm trước. Rõ ràng, sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi dòng Galaxy A, vốn là những chiếc điện thoại "bán chạy" nhất của Samsung trong nhiều năm qua. Ở phân khúc cao cấp hơn, dòng Galaxy Z Fold 7 và Galaxy S25 cũng góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh của Samsung, chúng hoạt động tốt hơn so với các phiên bản trước đó.

Xiaomi một lần nữa kết thúc năm ở vị trí thứ ba với 13% thị phần. Vị trí này được củng cố bởi sự kết hợp mạnh mẽ giữa các smartphone cao cấp và tầm trung, nhu cầu ổn định tại các khu vực mới nổi.

Đứng thứ tư là Vivo với mức tăng trưởng 3% so với năm 2024. Sự tăng trưởng này đến từ chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm của chính hãng, doanh số bán hàng trực tiếp mạnh mẽ tại Ấn Độ và dòng sản phẩm được tinh gọn hơn, thu hút cả những khách hàng nâng cấp smartphone cao cấp và nhu cầu ổn định ở phân khúc tầm trung.

Oppo không gặp may mắn tương tự. Thương hiệu này chứng kiến ​​lượng hàng xuất xưởng giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do nhu cầu yếu hơn và sự cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Google vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ thị trường dù vẫn đang dần mở rộng.

Năm 2026 có thể không suôn sẻ

Dự kiến, thị trường điện thoại thông minh có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn vào năm 2026. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và giá linh kiện tăng cao đang trở thành vấn đề đáng quan ngại, chủ yếu là do các nhà sản xuất chip đang đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào các trung tâm dữ liệu AI thay vì điện thoại.

iPhone 17.

Giá điện thoại thông minh đã bắt đầu tăng lên. Ngay cả Samsung cũng thừa nhận rằng chi phí linh kiện tăng cao đang buộc hãng phải đưa ra những lựa chọn khó khăn như tăng giá các dòng điện thoại cao cấp.

Mặc dù vậy, Apple và Samsung được kỳ vọng sẽ xử lý áp lực tốt hơn hầu hết các hãng khác nhờ chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn và tập trung vào các smartphone cao cấp. Các thương hiệu smartphone Trung Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào điện thoại giá rẻ có thể ít bị tác động hơn.

Kết quả này đã được dự đoán trước

Những con số về năm 2025 không khiến các chuyên gia công nghệ ngạc nhiên. Chúng ta đã theo dõi dữ liệu suốt cả năm và hướng đi của thị trường khá rõ ràng. Kết quả cuối cùng này chỉ một lần nữa khẳng định rằng Apple và Samsung vẫn là hai công ty nắm quyền kiểm soát, sẽ không dễ dàng thay đổi điều đó.

Cách đây không lâu, CEO của Apple - Tim Cook cũng đã chia sẻ triển vọng tích cực về tương lai của Apple với các nhà đầu tư. Và dựa trên nghiên cứu mới nhất này, sự lạc quan đó sẽ được củng cố vững chắc.