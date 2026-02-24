Apple phát triển cách mới để thiết bị “nhìn” thế giới: Màn hình không còn là trung tâm?

CEO Apple Tim Cook gần đây đã đưa ra nhiều tín hiệu cho thấy các thiết bị của hãng có thể được nâng cấp theo hướng “nhìn” và tương tác với thế giới giống cách con người quan sát. Nếu những chia sẻ này trở thành hiện thực, ngành công nghệ có thể bước vào giai đoạn mới, nơi thiết bị không chỉ nằm trong túi mà còn đồng hành trực tiếp với trải nghiệm đời sống hằng ngày của người dùng.

Apple hướng tầm nhìn về tương lai

Trong bản tin mới nhất của mình, nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg cho hay, Apple đang tập trung lại nỗ lực vào một lĩnh vực hoàn toàn mới dựa trên Trí tuệ Thị giác. Đây là một loại trí tuệ nhân tạo có khả năng quan sát môi trường xung quanh bạn và cảm nhận bối cảnh của những gì đang diễn ra. Mặc dù chúng ta đã thấy thoáng qua công nghệ này trên iPhone 16 Pro (người dùng có thể chụp ảnh một vật thể và đặt câu hỏi về chúng) nhưng mục tiêu thực sự ở đây là biến công nghệ này thành trọng tâm của một dòng thiết bị đeo thông minh hoàn toàn mới.

Ảnh minh họa.

Apple đang xem xét một số cách khác nhau để đưa công nghệ này vào cuộc sống của con người, từ AirPods tiên tiến hơn sử dụng công nghệ để giúp chủ nhân định hướng môi trường xung quanh đến kính thông minh có thể đọc biển báo và hiển thị chúng ngay trong tầm nhìn của bạn, một mặt dây chuyền nhỏ đeo quanh cổ sử dụng camera và các công nghệ khác để hoạt động như một đôi mắt thứ hai.

Theo Gurman, ý tưởng đằng sau tất cả là vượt ra ngoài việc tìm kiếm ảnh, hướng đến mức độ hỗ trợ theo thời gian thực hơn. Vì vậy, thay vì nói "đi bộ 500 feet", thiết bị trong tương lai có thể nói "rẽ trái sau Starbucks". Công nghệ mới thậm chí có thể nhận ra các thành phần của bữa ăn trên đĩa thức ăn của bạn hoặc nhắc bạn lấy thư khi chúng nhận ra bạn đang đi ra cửa chính.

Tại sao sự thay đổi này lại quan trọng?

Điều này khá thú vị vì hướng đi của Apple là khiến chúng ta không cần phải nhìn chằm chằm vào màn hình cả ngày. Bằng cách tích hợp camera và công nghệ AI vào những vật dụng như kính mắt hoặc mặt dây chuyền, công nghệ có thể xâm nhập sâu hơn vào cuộc sống của chúng ta.

Ảnh minh họa.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, rõ ràng là Apple muốn bắt kịp các đối thủ bằng cách làm cho AI của mình (tất nhiên là nhờ Gemini của Google) nhận thức tốt hơn về thế giới xung quanh. Mặc dù các công ty khác đã thử nghiệm các sản phẩm tương tự dưới dạng thiết bị đeo có tích hợp AI nhưng vẫn chưa thành công, chủ yếu là vì các hãng này chỉ đang cố gắng thay thế chiếc điện thoại mà người dùng đã có.

Nhìn nhận mọi thứ dưới một góc độ mới

Mặc dù ý tưởng về một mặt dây chuyền có gắn camera hơi màu mè nhưng giới công nghệ có thể hiểu được hướng đi của Apple. Khi trở thành một món trang sức tích hợp công nghệ, sản phẩm này hoàn toàn có thể thành công.

Với kính thông minh, nếu Apple có thể thiết kế tốt và kính giống như kính thông thường, việc người dùng có thể xem chỉ đường và nhận được lời nhắc "người này là ai?" ngay trong tầm nhìn sẽ thực sự hữu ích. Đây sẽ là một phụ kiện bổ sung cho điện thoại vô cùng lý tưởng.