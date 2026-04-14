Apple tiếp tục bị "chảy máu" chất xám

8 năm trước, CEO Tim Cook của Apple đã tuyển dụng một người từ Google để giúp điều hành các hoạt động về AI và máy học của công ty. Tuy nhiên, John Giannandrea đã không thể đảm bảo việc triển khai suôn sẻ Apple Intelligence và trợ lý ảo Siri mới và hiện đang chuẩn bị rời công ty.

CEO Apple - Tim Cook.

Trong 8 năm qua, John Giannandrea đã giữ chức vụ phó chủ tịch cấp cao về chiến lược máy học và AI tại Apple. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ông diễn ra vào năm 2024 khi công ty giới thiệu bộ tính năng AI sắp ra mắt tại WWDC (Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu) 2024. Cuối năm ngoái, sau những vấp váp liên tục với Siri và Apple Intelligence đã có thông báo rằng Giannandrea sẽ sớm rời công ty. Quá trình rời đi của ông đã bắt đầu từ lâu trước đó, vai trò giám sát phát triển trí tuệ nhân tạo tại Apple của ông đã bị giảm đáng kể trong những tháng trước khi thông báo được đưa ra.

Chuyên gia trong ngành - Mark Gurman tiết lộ rằng những thất bại của Apple Intelligence không phải do Giannandrea gây ra. Gurman cho rằng, ban lãnh đạo Apple được điều hành như một doanh nghiệp gia đình nhỏ và những người ngoài như Giannandrea không đủ quyền lực để thúc đẩy sự thay đổi thực sự tại công ty.

John Giannandrea (bên trái) cùng với Craig Federighi, giám đốc phần mềm của Apple.

Theo Gurman, vào ngày 15/4, cổ phiếu Apple sẽ được chuyển nhượng. Ngày làm việc cuối cùng của Giannandrea tại công ty sẽ kết thúc trong tuần tới.

Được biết, ông Giannandrea sẽ làm công việc tư vấn trong thế giới khởi nghiệp. Lý lịch của John Giannandrea rất ấn tượng. Đáng tiếc, không phải nơi nào cũng phù hợp với ông.

Thực tế cho thấy, ban lãnh đạo cấp cao của Apple ban đầu khá phản đối trí tuệ nhân tạo (AI). Giám đốc phần mềm Craig Federighi đã coi thường trào lưu ChatGPT cho đến khi ông ấy được AI hỗ trợ viết mã.