Apple phá kỷ lục doanh thu quý 4/2025, iPhone 17 Series quá đắt hàng

Mới đây, Apple đã công bố báo cáo doanh thu quý 4/2025 (quý tài chính đầu tiên của năm 2026). Đây thường là quý có doanh thu lớn nhất do tính mùa vụ cao của doanh số bán hàng và các sản phẩm ra mắt vào mùa thu. Lần này cũng không ngoại lệ.

Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook [trái] và Giám đốc tài chính Apple - Kevan Parekh [phải].

Trong quý vừa qua, doanh thu của Apple đạt 143,8 tỷ USD, tăng từ 124,3 tỷ USD trong quý 4/2024. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,84 USD.

Doanh thu từ iPhone đạt 85,3 tỷ USD, tăng từ 69,1 tỷ USD trong quý 4/2024. Doanh thu iPad đạt 8,6 tỷ USD, tăng mạnh so với 7,01 tỷ USD trong quý 4/2024.

Doanh thu và lợi nhuận ròng hàng quý của Apple.

Doanh thu Mac đạt 8,39 tỷ USD, giảm so với 8,9 tỷ USD trong quý 4/2024. Doanh thu từ thiết bị đeo, thiết bị gia đình và phụ kiện đạt 11,49 tỷ USD trong quý 4/2025, giảm nhẹ so với 11,747 tỷ USD trong quý 4/2024.

Mảng dịch vụ luôn là trung tâm tăng trưởng đáng tin cậy của Apple và tiếp tục duy trì đà này trong quý 4/2025. Doanh thu 30,013 tỷ USD từ mảng này cũng tăng so với con số 26,34 tỷ USD của quý 4/2024.

Hội đồng quản trị của Apple đã tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt là 0,26 USD/cổ phiếu phổ thông.

Doanh thu của Apple trên các dòng sản phẩm.

Trong quý 3/2025, Apple đã ra mắt nhiều sản phẩm mới vào cuối quý, bao gồm dòng điện thoại thông minh iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 và AirPods Pro 3. Những sản phẩm này đã có tác động lớn đến lợi nhuận ròng và thể hiện rõ ràng nhất trong quý 4/2025.

Ngoài ra, một số sản phẩm cũng được ra mắt vào tháng 10, bao gồm bản nâng cấp M5 của iPad Pro, Apple Vision Pro M5 và MacBook Pro 14 inch M5. Việc ra mắt những thiết bị này trong quý 4 cũng tạo ra một số tác động đến lợi nhuận trong kỳ.