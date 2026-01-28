Apple vừa gây sốc khi tung bản cập nhật iOS cho điện thoại ra mắt từ năm 2013

Trong khi nhiều mẫu điện thoại Android mới dùng vài năm đã bị "đem con bỏ chợ", Apple lại vừa thực hiện một động thái chưa từng có tiền lệ. Sáng nay, cùng với việc phát hành iOS 26.2.1 cho các dòng máy đời mới, hãng đã âm thầm tung ra bản cập nhật iOS 12.5.8 dành riêng cho những chiếc iPhone "đồ cổ" như iPhone 5s và iPhone 6.

Điện thoại ra mắt hơn chục năm vẫn được Apple cập nhật.

Mục tiêu của bản cập nhật lần này không phải là thêm tính năng mới mà là để sinh tồn. Apple cho biết iOS 12.5.8 sẽ gia hạn các chứng chỉ quan trọng để đảm bảo những dịch vụ thiết yếu như FaceTime, iMessage và quá trình kích hoạt máy không bị gián đoạn sau năm 2027. Nếu không cập nhật, những chiếc iPhone 5s này có nguy cơ trở thành "cục gạch" đúng nghĩa khi không thể kết nối với hệ thống của Apple.

Dù iPhone 5s đã bị coi là lỗi thời từ lâu, nhưng động thái này cho thấy Apple cực kỳ coi trọng trải nghiệm người dùng, bất kể họ đang sở hữu thiết bị cũ đến mức nào. Ngoài iOS 12, các dòng máy đời cũ hơn như iPhone 7, iPhone 8 hay iPhone X cũng nhận được các bản vá tương ứng cho iOS 15 và 16, giúp tối ưu hóa hệ thống và vá các lỗ hổng bảo mật còn tồn đọng.

Hình ảnh iPhone 5S.

Đối với cộng đồng sưu tầm đồ cổ hoặc những người vẫn đang dùng iPhone 5s làm máy phụ, đây thực sự là một món quà bất ngờ, khẳng định giá trị bền vững của các sản phẩm đóng logo "Táo khuyết".