‘Vũ khí’ giúp Apple lật ngược thế cờ trước Samsung

Sau hơn một thập kỷ miệt mài bám đuổi Samsung, Apple cuối cùng cũng đã làm được điều mà nhiều người từng cho là bất khả thi: giành lại vị trí nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Và “vũ khí” giúp Apple lật ngược thế cờ không gì khác ngoài dòng iPhone 17.

Apple đã chiếm 20% thị phần smartphone toàn cầu tính theo số lượng máy xuất xưởng trong năm 2025, vượt Samsung đúng 1%. Ảnh: Tom's Guide

Theo số liệu mới nhất từ IDC và Counterpoint, Apple đã chiếm 20% thị phần smartphone toàn cầu tính theo số lượng máy xuất xưởng trong năm 2025, vượt Samsung đúng 1%.

Đây là mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Samsung chỉ đạt mức tăng 5%, tương ứng 19% thị phần, không đủ để giữ ngôi đầu.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ thời iPhone 4 huyền thoại mà Apple vươn lên dẫn đầu toàn cầu về sản lượng smartphone.

Thành tích này càng ấn tượng hơn khi diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn: lạm phát leo thang, giá linh kiện tăng mạnh và đặc biệt là tình trạng thiếu RAM đang ảnh hưởng tới toàn ngành.

Vậy đâu là yếu tố then chốt giúp Apple vượt lên trong thời điểm khó khăn như vậy? Câu trả lời dường như nằm ở chiến lược sản phẩm của dòng iPhone 17, nhưng không phải theo cách nhiều người vẫn nghĩ.

“Người hùng” thầm lặng

Khi iPhone Air lần đầu được công bố, nó lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Thiết kế siêu mỏng, trọng lượng nhẹ và triết lý “tối giản cực đoan” khiến mẫu máy này gây tranh cãi dữ dội.

Thậm chí, tại nhiều cửa hàng Apple, dòng người xếp hàng mua iPhone Air còn dài hơn cả các phiên bản khác.

Tuy nhiên, sau giai đoạn hào hứng ban đầu, thực tế nhanh chóng bộc lộ những giới hạn nghiêm trọng. iPhone Air giống một thiết bị thử nghiệm hơn là sản phẩm thương mại hoàn chỉnh.

Pin yếu, chỉ có một camera sau và con chip bị cắt giảm hiệu năng khiến trải nghiệm sử dụng không đáp ứng kỳ vọng của số đông người dùng.

Dù cảm giác cầm nắm rất khác biệt, iPhone Air không đủ thực dụng để chinh phục thị trường đại chúng.

Doanh số chậm chạp đến mức Apple được cho là đã phải cắt giảm tới 80% sản lượng.

Theo số liệu mới nhất, iPhone Air chỉ chiếm khoảng 3% tổng doanh số của toàn bộ dòng iPhone 17.

Việc mẫu máy này nhanh chóng được giảm giá sâu tại nhiều thị trường, cùng với những tin đồn về tương lai bất định của iPhone Air, cho thấy đây không phải là yếu tố giúp Apple trở lại ngôi vương.

Nếu có một sản phẩm thực sự tạo nên bước ngoặt cho Apple, đó chính là iPhone 17 bản tiêu chuẩn. Sau nhiều năm bị chỉ trích vì giữ màn hình 60Hz lỗi thời, cuối cùng Apple cũng mang công nghệ ProMotion 120Hz xuống dòng iPhone không Pro.

Sự thay đổi này có ý nghĩa cực lớn. Trong khi các mẫu điện thoại giá rẻ chỉ vài trăm USD đã phổ biến màn hình 120Hz từ lâu, iPhone tiêu chuẩn vẫn bị coi là “lạc hậu”.

iPhone 17 đã chấm dứt điều đó, đồng thời nâng cấp hệ thống camera với cảm biến góc siêu rộng 48MP mới và pin dung lượng lớn hơn.

Quan trọng hơn cả, Apple vẫn giữ nguyên mức giá khởi điểm 799 USD. Chính sự kết hợp giữa nâng cấp mạnh tay và giá bán không đổi đã tạo ra cú hích lớn về nhu cầu.

Doanh số iPhone 17 tăng tới 31% so với iPhone 16, cao hơn đáng kể mức tăng của các mẫu Pro.

Điều này cho thấy chiến lược mới của Apple: mở rộng sức hút ở phân khúc đầu vào thay vì chỉ dựa vào nhóm khách hàng trung thành mua bản Pro.

Dù iPhone 17 Pro vẫn chiếm 76% tổng doanh số, tỷ lệ này gần như không đổi so với năm trước, trong khi phần tăng trưởng thực sự đến từ mẫu iPhone “thường”.

Apple vươn lên dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, vượt qua Samsung chỉ với 1%. Nguồn: Counterpoint

Không chỉ thành công tại Mỹ, iPhone 17 còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Tại Trung Quốc, doanh số dòng iPhone 17 tăng 14% so với thế hệ trước, với iPhone 17 tiêu chuẩn được xem là động lực chính.

Ở châu Âu, nhiều thị trường lớn như Đức, Thụy Sĩ và Anh ghi nhận tình trạng cháy hàng chỉ sau vài ngày mở bán. Điều này cho thấy Apple đã tìm lại được công thức phù hợp để mở rộng tệp khách hàng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu.

Dù vẫn bán chạy, dòng iPhone 17 Pro không tránh khỏi những tranh cãi. Thiết kế mới với phần “bệ mở rộng” chạy ngang thân máy bị phản ánh là có cạnh quá sắc, khiến lớp sơn dễ bong tróc.

Nguyên nhân đến từ quy trình anod hóa nhôm, vốn đòi hỏi bán kính bo cạnh nhất định để lớp phủ bám chắc. Khi cạnh quá gắt, hiện tượng mài mòn xảy ra nhanh hơn. Ngoài ra, nhiều người dùng cũng phàn nàn về vết trầy, móp xuất hiện sớm trên khung máy.

Những vấn đề này có thể đã kìm hãm đà tăng trưởng của dòng Pro, dù doanh số vẫn tăng 13% so với thế hệ trước. Nhìn chung, sự kết hợp giữa iPhone 17 tiêu chuẩn thành công và iPhone 17 Pro duy trì sức hút đã giúp Apple vượt lên, bất chấp thất bại của iPhone Air.

Vì sao Samsung đánh mất ngôi đầu?

Apple vươn lên không chỉ vì họ làm tốt, mà còn bởi Samsung gặp đúng “cơn bão hoàn hảo”. Từ chiến lược an toàn với Galaxy S25 và Z Fold 7 cho đến những biến cố nội bộ, tất cả đã khiến đà tăng trưởng của hãng Hàn Quốc chững lại.

Sự ra đi đột ngột của đồng CEO Han Jong-hee đầu năm 2025 đã tạo ra khoảng trống lãnh đạo tạm thời trong mảng di động và điện tử tiêu dùng, đúng vào thời điểm then chốt.

Việc thiếu đột phá phần cứng, đặc biệt là camera, cộng với bất ổn nội bộ đã khiến doanh số Samsung gần như “đứng yên”, đủ để Apple vượt qua.

Triển vọng toàn ngành hiện không mấy sáng sủa. Các hãng nghiên cứu như IDC cảnh báo thị trường smartphone đang chậm lại rõ rệt.

Giá DRAM và NAND tăng vọt khi các nhà sản xuất chip ưu tiên bán cho trung tâm dữ liệu AI thay vì điện thoại.

Sự bùng nổ của AI như ChatGPT hay Gemini đòi hỏi phần cứng ngày càng mạnh và điều đó đang “rút cạn” nguồn cung linh kiện cho smartphone.

Trước áp lực này, Apple được cho là đang cân nhắc chiến lược ra mắt dòng iPhone 18 theo hai giai đoạn.

Trong khi đó, Galaxy S26 cùng thế hệ Galaxy Fold và Flip mới đang cận kề. Với bối cảnh cạnh tranh như vậy, khả năng Apple giữ vững vị trí số một là dấu hỏi lớn.

Apple đã thực sự trở lại đỉnh cao, nhưng liệu đó là bước ngoặt dài hạn, hay chỉ là một năm “chệch nhịp” hiếm hoi của Samsung?

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)