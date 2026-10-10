Đây là những điều thú vị mà iPhone 18 sẽ mang tới?

Sau khi công bố iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu điện thoại màn hình gập iPhone Duo, Apple vẫn còn những sản phẩm mới trong kế hoạch phát hành. Theo các nguồn tin hiện có, hãng có thể giới thiệu iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18E và phiên bản kế nhiệm iPhone Air vào mùa xuân năm 2027.

Khác với nhóm smartphone cao cấp vừa ra mắt, các mẫu iPhone này có thể hướng tới người dùng muốn tiếp cận hệ sinh thái Apple với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, phần lớn thông tin về cấu hình và thiết kế hiện vẫn dừng ở mức tin đồn, chưa được Apple xác nhận chính thức.

Thiết kế có ít thay đổi, camera trước được nâng cấp

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 và iPhone 18E có thể tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế của thế hệ trước, tương tự cách Apple duy trì thiết kế trên iPhone 18 Pro. Nếu thông tin này chính xác, iPhone 18 nhiều khả năng có màn hình 6,3 inch, iPhone 18E sử dụng màn hình 6,1 inch, tương ứng với kích thước của iPhone 17 và iPhone 17E.

Ảnh minh họa.

Một nguồn tin trên Weibo cho rằng Apple đang đặt ra yêu cầu cao về độ sáng màn hình OLED. Điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung tấm nền, đồng thời làm dấy lên khả năng iPhone 18 được trang bị màn hình sáng hơn. Tuy nhiên, mức độ cải thiện cụ thể chưa được xác định. Camera lồi phía sau của iPhone 18 cũng được đồn đoán sẽ nhỏ hơn thế hệ tiền nhiệm.

Ở mặt trước, cả dòng iPhone 18, ngoại trừ iPhone 18E có thể chuyển sang camera selfie 24 MP. Trong khi đó, iPhone 17 trở lên sử dụng camera Center Stage với cảm biến hình vuông 18 MP, cho phép chụp ảnh ngang hoặc dọc mà không phụ thuộc vào cách người dùng cầm máy. Nếu nâng cấp lên 24 MP, camera trước có thể mang lại thêm chi tiết trong ảnh nhưng chất lượng thực tế vẫn phụ thuộc vào cảm biến và khả năng xử lý hình ảnh.

Một tin đồn khác cho rằng Apple có thể đơn giản hóa nút Camera Control, chuyển các chức năng từ cơ chế kết hợp cảm ứng điện dung và cảm biến lực sang điều khiển dựa trên lực nhấn. Thay đổi này nếu được áp dụng có thể ảnh hưởng đến cách người dùng thao tác khi chụp ảnh.

Chip A20, RAM và các tính năng AI

iPhone 18 tiêu chuẩn được dự đoán sử dụng chip A20 trong khi iPhone 18 Pro đã được trang bị A20 Pro. Theo các thông tin rò rỉ, hai chip mới có thể được sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC và ứng dụng công nghệ Wafer-Level Multi-Chip Module, tích hợp RAM trực tiếp trên cùng tấm wafer với CPU, GPU và Neural Engine. Cách thiết kế này được kỳ vọng cải thiện hiệu suất và khả năng tiết kiệm năng lượng nhờ rút ngắn khoảng cách giữa các thành phần xử lý.

iPhone 17.

Nhà phân tích Jeff Pu dự đoán, iPhone 18 có thể có RAM 12 GB trong khi nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng iPhone 18 và iPhone 18E có thể sử dụng RAM 9 GB, cao hơn mức 8 GB trên iPhone 17 và iPhone 17E.

Về kết nối, iPhone 18 có thể được trang bị modem C2 thế hệ mới, tương tự dòng Pro, nhằm cải thiện khả năng kết nối di động.

Giá bán và thời điểm ra mắt

Theo Bloomberg, Apple có thể phát hành iPhone 18 và iPhone 18E vào tháng 2 hoặc tháng 3/2027; iPhone Air 2 cũng có khả năng xuất hiện trong cùng giai đoạn.

Dòng iPhone 17.

Lịch trình này phù hợp với việc hãng đã giới thiệu iPhone iPhone 16E và iPhone 17E vào mùa xuân các năm 2025 và 2026. Người dùng muốn mua iPhone có giá dễ tiếp cận hơn có thể phải chờ thêm vài tháng nữa. Cùng chờ đón thông báo chính thức từ phía Apple vào quý 1 năm sau.