Apple phát cảnh báo khẩn đến hàng triệu người dùng iPhone

Apple vừa phát đi thông báo cảnh báo đến người dùng tại 99 quốc gia về mối đe dọa từ phần mềm gián điệp, xuất phát từ một hoặc nhiều nguồn không xác định. Đây không phải là lần đầu tiên người dùng iPhone phải đối mặt với các cuộc tấn công phần mềm gián điệp. Trước đó, vào tháng 2/2026, một cuộc tấn công tương tự đã nhắm vào cả người dùng Android và iPhone, đặc biệt là những nhân vật nổi tiếng.

Hàng triệu người dùng iPhone tại 99 quốc gia trên thế giới cần nắm bắt thông tin từ Apple.

Cảnh báo này được đưa ra ngay sau khi các quan chức Đức xác nhận rằng họ nằm trong số những người bị nhắm mục tiêu. Theo tài liệu hỗ trợ của Apple công bố vào năm 2024, công ty đã thông báo cho người dùng tại hơn 150 quốc gia rằng họ đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công phần mềm gián điệp “lính đánh thuê”, thường nhắm vào các cá nhân nổi tiếng như chính trị gia và nhà hoạt động. Khi phát hiện dấu hiệu của một cuộc tấn công, Apple sẽ gửi thông báo mối đe dọa đến người dùng bị ảnh hưởng.

Mới đây, theo thông tin từ Costin Raiu trên mạng xã hội X, Apple đã phát hiện thêm các cuộc tấn công phần mềm gián điệp “lính đánh thuê” và gửi thông báo đến người dùng ở 99 quốc gia vào cuối tháng 10/2026. Hiện tại, Apple chưa xác định được cá nhân hoặc khu vực cụ thể nào là thủ phạm của các cuộc tấn công.

Người dùng nhận được cảnh báo được khuyến nghị bật Chế độ Phong tỏa (Lockdown Mode). Apple cũng khuyến nghị người dùng thường xuyên cập nhật thiết bị và sử dụng các biện pháp bảo mật như Face ID hoặc Touch ID.

Người dùng được khuyến cáo bật Chế độ phong tỏa trên iPhone nếu cảm thấy lo ngại.

Mặc dù Apple chưa công bố danh sách các quốc gia nhận được cảnh báo, Bộ trưởng Kỹ thuật số Đức, Karsten Wildberger, đã xác nhận rằng các thành viên chính phủ liên bang và quốc hội nằm trong số những người nhận cảnh báo. Tuy nhiên, Đức chưa xác nhận số lượng cá nhân nhận được cảnh báo cũng như liệu cuộc tấn công có thành công hay không. Văn phòng An ninh Thông tin Liên bang Đức khuyến cáo những người nhận cảnh báo nên coi như cuộc tấn công đã thành công.

Trước những diễn biến này, một số nhà báo đã đặt câu hỏi liệu đây có phải là một cuộc tấn công “không cần nhấp chuột”, tức là gửi mã độc qua các lỗ hổng bảo mật mà không cần người dùng thực hiện hành động nào. Apple cho biết những cuộc tấn công này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng, nhưng chưa có xác nhận nào cho thấy các thông báo đe dọa gần đây liên quan đến loại tấn công này.

Người dùng có thể bật Chế độ Phong tỏa trên iPhone bằng cách vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Chế độ Phong tỏa. Tuy nhiên, tính năng này chỉ khả dụng trên iOS 16 trở lên và có thể ảnh hưởng đến chức năng của thiết bị. Những người nghi ngờ mình bị ảnh hưởng nên kiểm tra thông tin qua trang Tài khoản Apple chính thức thay vì nhấp vào các liên kết lạ.

Người dùng cũng cần nhớ rằng iPhone không hoàn toàn miễn nhiễm với phần mềm độc hại.