Ngày này cách đây 25 năm, máy nghe nhạc iPod huyền thoại xuất hiện

Steve Jobs đã giới thiệu chiếc iPod đầu tiên vào ngày 23/10/2001 tại một sự kiện báo chí quy mô nhỏ diễn ra ở hội trường Town Hall, nằm trong khuôn viên trụ sở Infinite Loop của Apple. Với thông điệp quảng bá "1.000 bài hát trong túi bạn", thiết bị này sở hữu ổ cứng 5GB, màn hình LCD đơn sắc, vòng xoay điều khiển cơ học (scroll wheel) và thời lượng pin lên đến 10 giờ.

iPod đầu tiên của Apple.

Phiên bản đầu tiên có giá 399 USD (khoảng 10,3 triệu đồng) và yêu cầu người dùng phải có máy tính Mac cài đặt phần mềm iTunes. Kết nối FireWire được sử dụng để truyền tải nhạc và sạc pin, tính năng đồng bộ hóa tự động giúp sao chép các bài hát và danh sách phát từ thư viện iTunes của người dùng.

Apple cho biết, toàn bộ dữ liệu từ một đĩa CD có thể được chuyển sang thiết bị trong chưa đầy 10 giây và một bộ sưu tập gồm 1.000 bài hát chỉ mất chưa đầy 10 phút. Ổ cứng của máy cũng có khả năng lưu trữ các tài liệu và tệp tin khác.

Trước khi sự kiện diễn ra, Apple đã mời giới truyền thông đến chứng kiến ​​màn ra mắt của một "thiết bị kỹ thuật số đột phá", đồng thời khẳng định đây không phải là máy tính Mac.

iPod chính thức lên kệ vào ngày 10/11/2001; nhiều fan hâm mộ đã phải xếp hàng để sở hữu thiết bị này. Trên các diễn đàn thời kỳ đầu, bên cạnh vô số ấn tượng tích cực từ người dùng, nhiều người cũng phàn nàn về việc bề mặt kim loại sáng bóng ở mặt sau dễ bám dấu vân tay, thiết bị bị nóng khi sạc, các vấn đề liên quan đến chất lượng âm thanh.

Sau đó, các phiên bản phần cứng mới đã liên tục được ra mắt. iPod thế hệ thứ hai sử dụng vòng xoay cảm ứng, phiên bản thế hệ thứ ba ra mắt năm 2003 đã giới thiệu cổng kết nối 30 chân (Dock Connector). Dòng iPod kích thước tiêu chuẩn được trang bị màn hình màu vào năm 2004 và tính năng phát video vào năm 2005.

iPod mini được công bố vào tháng 1/2004, đánh dấu bước mở rộng đầu tiên của dòng sản phẩm này. Thiết bị sở hữu lớp vỏ nhôm anod hóa nhỏ gọn với các tùy chọn màu bạc, vàng, hồng, xanh dương hoặc xanh lá, đồng thời giới thiệu "Click Wheel" – vòng xoay tích hợp các nút điều khiển phát nhạc ngay trên bề mặt cảm ứng. Apple cũng áp dụng cơ chế điều khiển tương tự cho dòng iPod tiêu chuẩn thế hệ thứ tư vào cuối năm đó.

iPod Classic.

Năm 2005, Apple giới thiệu iPod shuffle và iPod nano. iPod shuffle là một thiết bị phát nhạc nhỏ gọn, đơn giản và không có màn hình, iPod nano thay thế cho dòng mini với thiết kế mỏng hơn, sử dụng bộ nhớ flash. Các phiên bản iPod nano sau đó được bổ sung tính năng phát video, camera quay video và màn hình cảm ứng. Mẫu iPod thế hệ thứ sáu với thiết kế hình vuông, ra mắt năm 2010 có thể được đeo trên cổ tay thông qua các loại dây đeo từ bên thứ ba.

Tính đến tháng 4/2007, Apple đã bán được 100 triệu chiếc iPod, chỉ chưa đầy 6 năm kể từ khi phiên bản đầu tiên đến tay người dùng. Đến dịp kỷ niệm 10 năm vào năm 2011, doanh số bán ra đã vượt mốc 304 triệu thiết bị.

iPod touch ra mắt vào tháng 9/2007, vài tháng sau khi chiếc iPhone đầu tiên được bán ra thị trường. Thiết bị này sở hữu màn hình cảm ứng đa điểm (Multi-Touch) 3,5 inch, kết nối Wi-Fi và trình duyệt Safari.

iPod Touch.

Apple đã ngừng sản xuất iPod classic vào tháng 9/2014, 5 năm sau lần nâng cấp phần cứng cuối cùng. Tiếp đó, vào tháng 7/2017, iPod nano và iPod shuffle cũng lần lượt bị khai tử, để lại iPod touch là mẫu duy nhất còn tồn tại trong dòng sản phẩm này.

Vào tháng 5/2019, iPod touch thế hệ thứ bảy đã được trang bị chip A10 Fusion cùng dung lượng lưu trữ lên đến 256GB. Sản phẩm này tiếp tục được bán ra mà không có thêm bất kỳ nâng cấp phần cứng nào cho đến ngày 10/5/2022 khi Apple thông báo ngừng sản xuất và cho biết thiết bị sẽ chỉ còn được bán cho đến khi hết hàng.

Trong thông báo của mình, Apple giải thích rằng việc chấm dứt dòng sản phẩm này là do tính năng phát nhạc đã được tích hợp vào các thiết bị khác của hãng. Greg Joswiak, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple cho biết "tinh thần của iPod vẫn tiếp tục sống mãi" thông qua các thiết bị như iPhone, Apple Watch, HomePod mini, Mac, iPad và Apple TV.