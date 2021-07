Apple có thể trì hoãn lịch công bố iPhone 13?

Thứ Tư, ngày 28/07/2021 10:00 AM (GMT+7)

Mới đây, “gã khổng lồ” công nghệ có trụ sở tại Cupertino đã công khai bày tỏ nỗi quan ngại về đại dịch, có thể gây ảnh hưởng tới lịch trình của iPhone 13.

Bất chấp vắc-xin chống Covid- 19 đang được cung cấp rộng rãi trong suốt mùa xuân và mùa hè, nhiều người Mỹ vẫn không chấp nhận tiêm phòng. Do đó, khi bước vào mùa thu, các trường hợp dương tính và tử vong do coronavirus đang xuất hiện trên khắp nước này, làm dấy lên cảnh báo với các quan chức y tế và cũng khiến Apple lo lắng.

Mới đây, “gã khổng lồ” công nghệ đã đưa ra tuyên bố với các nhân viên về việc trì hoãn kế hoạch quay trở lại văn phòng sớm nhất cho đến tháng 10. Apple là một trong những công ty lớn đầu tiên cảnh báo về sự gián đoạn do virus coronavirus vào tháng 2 năm ngoái, một tháng trước khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố về đại dịch và các chính phủ trên thế giới bắt đầu tiến hành giãn cách.

Thời điểm ra mắt dòng iPhone 13 năm nay có thể cũng trễ như iPhone 12.

Vào thời điểm này năm ngoái, Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook đã cảnh báo các nhà đầu tư về việc iPhone 2020 sẽ bị trì hoãn "vài tuần" so với lịch trình tháng 9 điển hình. Do đó, nhiều khả năng, Apple sẽ lặp lại điều này với dòng iPhone 13 năm nay. Nguyên nhân được xác định là do số trường hợp nhiễm coronavirus ngày càng nghiêm trọng trên khắp thế giới và cảnh báo thiếu hụt chip từ những nhà sản xuất chip lớn có thể kéo dài thêm một năm hoặc hơn.

Theo khảo sát của các nhà phân tích do Yahoo công bố, Apple vẫn dự kiến ​​sẽ báo cáo 1 USD lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Con số này ghi nhận mức tăng vọt 50% so với cùng thời điểm một năm trước.

Thay đổi chiến lược

Trong khi các kế hoạch ngắn hạn của Apple có thể thay đổi do COVID-19, các nhà phân tích vẫn đang theo dõi chặt chẽ những chiếc iPad, máy tính Mac mới nhất. Trong nhiều năm, số phận của Apple đã gắn liền với iPhone, thường chiếm khoảng một nửa doanh thu hàng năm của công ty. Nhưng vào năm 2019, Apple bắt đầu tung ra các dịch vụ đăng ký mới, bao gồm Apple TV Plus, Apple Arcade cho game và mới nhất là các lớp tập luyện Apple Fitness Plus vào năm ngoái.

Các tài khoản đăng ký của Apple đã phát triển vượt bậc, mang lại doanh thu lớn cho hãng cùng với Apple Music và iTunes. Trong một báo cáo gửi tới các nhà đầu tư hồi đầu tháng này, nhà phân tích tại Cowen cho hay: “Chúng tôi nghĩ rằng dịch vụ sẽ mang lại doanh thu định kỳ với ít biến động theo mùa hơn trong những năm tới.

Tình trạng thiếu chip chỉ là một trong số những nguyên nhân khiến iPhone 13 gặp khó.

Ngoài ra, iPad và máy tính Mac mới nhất cũng đang nhận được phản hồi tích cực. Biên tập viên CNET, Scott Stein cho hay, chip M1 do Apple sản xuất là "một bước nhảy vọt". Và người tiêu dùng đang mua nhiều thiết bị đến nỗi Apple phải vét sạch hàng trong kho.

“Nhà Táo” không cho biết sẽ đáp ứng nhu cầu trong bao lâu nhưng hy vọng sẽ được "cung cấp, không phải giới hạn nhu cầu" trong tương lai gần. Nhà phân tích Gene Munster của Loup Ventures cho hay, ông hy vọng Apple sẽ đáp ứng tốt nhu cầu vào mùa thu, "triển vọng về Mac và iPad vẫn rất lớn."

Trong khi đó, những câu trả lời lớn hơn về coronavirus vẫn chưa rõ ràng. Chính phủ Mỹ vẫn đang tiếp tục vận động người dân tiêm vắc xin và dự kiến ​​sẽ có sự cho phép đầy đủ của FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) đối với việc này trong những tháng tới. Vào tháng 6, Tổng thống Mỹ - Joe Biden khẳng định: "Vắc xin là miễn phí, an toàn và hiệu quả". Nhưng trước sự thờ ơ của nhiều người dân Mỹ về vacxin, sự lo lắng của Apple về tương lai là điều hoàn toàn dễ hiểu.

