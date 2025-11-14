Apple biến lễ hội mua sắm 11/11 tại Trung Quốc thành “sân khấu riêng”

Lễ hội mua sắm 11/11 tại Trung Quốc đã chính thức khép lại và JD.com đã công bố bảng xếp hạng doanh số smartphone trong đợt mua sắm này. Theo đó, Apple, Xiaomi và Vivo là những nhà sản xuất đã chiếm giữ ba vị trí dẫn đầu về tổng doanh số tính đến 23:59:59 ngày 11/11.

Người dân Trung Quốc đổ xô đi mua iPhone 17 series trong đợt mua sắm 11/11 năm nay.

Apple tiếp tục khẳng định vị thế thống trị của mình khi dẫn đầu cả về doanh thu thương hiệu lẫn doanh số bán hàng. Các mẫu iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro và iPhone 17 lần lượt chiếm ba vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng từng mẫu máy. Điều này không bất ngờ khi mà dòng iPhone 17 đã thu hút nhu cầu mạnh mẽ ở mọi phân khúc giá, đặc biệt là trong phân khúc cao cấp.

Xiaomi đứng ở vị trí thứ hai và tiếp tục trở thành thương hiệu điện thoại Trung Quốc bán chạy nhất. Sự đa dạng trong danh mục sản phẩm của hãng đã góp phần vào thành công này, với mẫu Redmi K80 xếp thứ tư về doanh số, trở thành smartphone Trung Quốc phổ biến nhất trong sự kiện. Các mẫu Redmi Turbo 4 Pro và K80 Ultra cũng góp mặt trong top 10, giúp Xiaomi dẫn đầu trong số các thương hiệu nội địa.

iPhone 17 Pro Max, 17 Pro và 17 lần lượt xếp các vị trí số 1, 2 và 3 về doanh số trên JD.com trong ngày 11/11.

Vivo và thương hiệu con iQOO đứng ở vị trí thứ ba, duy trì doanh số ổn định ở cả phân khúc tầm trung và cao cấp. Trong khi đó, Oppo và OnePlus cùng nhau giành vị trí thứ tư về doanh số thương hiệu nhờ vào dòng sản phẩm đa dạng. Honor theo sát phía sau với sự tăng trưởng mạnh mẽ từ dòng sản phẩm X70.

Huawei xếp thứ sáu về doanh số bán hàng nhưng đã vươn lên vị trí thứ tư về doanh thu thương hiệu, điều này nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu điện thoại cao cấp như Mate 70 Pro+ và Mate X6. Những sản phẩm này cũng hoạt động tốt trong phân khúc cao cấp có giá trên 6.000 nhân dân tệ (khoảng 22,2 triệu đồng).

Top 10 thương hiệu dẫn đầu về doanh số bán ra trong đợt 11/11 năm nay.

Ngoài ra, dữ liệu cũng cho thấy Philips và K-Touch đã trở lại top 10 về doanh số, điều này chỉ ra sức hút đặc biệt ở một số phân khúc cụ thể. Các thương hiệu khác như Samsung, Realme, Nubia và Motorola cũng lọt vào top 10, duy trì doanh số ổn định trong suốt mùa mua sắm.

Trong phân khúc cao cấp, Apple giữ ba vị trí dẫn đầu, nhưng Xiaomi cũng đạt được thành tích đáng kể khi mẫu Xiaomi 17 Pro Max xếp thứ tư trong phân khúc giá từ 6.000 nhân dân tệ trở lên, vượt qua Huawei Mate 70 Pro+. Đây là mẫu điện thoại cao cấp Trung Quốc có hiệu năng tốt nhất trong phân khúc này trong nay.

Kết quả của lễ hội mua sắm 11/11 năm nay không chỉ phản ánh sự thống trị quen thuộc của Apple mà còn cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các thương hiệu Trung Quốc ở cả phân khúc giá trị và cao cấp.