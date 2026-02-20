7 cài đặt quan trọng nên thay đổi ngay lập tức khi vừa mua iPhone 17 Pro Max

Một số cài đặt dưới đây không chỉ áp dụng cho iPhone 17 Pro Max mà cả các mẫu iPhone khác, vì vậy đừng ngại chia sẻ nếu người thân của bạn cũng đang dùng iPhone.

Một số thiết lập cần thực hiện ngay khi bạn sở hữu iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Tom's Guide

Khi chiếc iPhone 17 Pro Max của bạn đã được thiết lập xong và sẵn sàng sử dụng, đây là 7 cài đặt đầu tiên bạn nên thay đổi.

Biến nút Action thành công cụ đúng với thói quen của bạn

Trừ khi bạn nâng cấp từ iPhone 15 Pro trở lên, iPhone 17 Pro Max có thể là lần đầu tiên bạn làm quen với nút Action, chi tiết thay thế cho cần gạt im lặng đã xuất hiện ở cạnh trái iPhone suốt nhiều năm qua.

Ảnh: Tom's Guide

Theo mặc định, nút Action vẫn có chức năng bật/tắt chế độ im lặng, chỉ khác ở chỗ bạn phải nhấn giữ thay vì gạt. Tuy nhiên, điểm mạnh thực sự của nút này nằm ở khả năng tùy biến cực kỳ linh hoạt.

Bạn hoàn toàn có thể biến nó thành phím tắt cho bất kỳ tác vụ nào mình thường xuyên sử dụng.

Trong phần Cài đặt > Nút Action, bạn sẽ thấy hàng loạt lựa chọn như kích hoạt chế độ Tập trung, mở nhanh camera, bật đèn pin, ghi âm, kích hoạt Visual Intelligence, hoặc liên kết với một phím trong Trung tâm điều khiển, tính năng Trợ năng hay thậm chí là một Shortcut do chính bạn tạo ra.

Đây là một trong những thay đổi nhỏ nhưng mang lại trải nghiệm cá nhân hóa rõ rệt nhất trên iPhone 17 Pro Max.

Tắt câu lệnh đánh thức Siri để tránh phiền toái

Khả năng gọi Siri bằng giọng nói luôn được Apple quảng bá rất hấp dẫn, nhưng trong thực tế, tính năng này đôi khi gây khó chịu nhiều hơn là hữu ích, đặc biệt khi iPhone nghe nhầm và tự động kích hoạt trợ lý ảo không đúng lúc.

Ảnh: Tom's Guide

Vì lý do đó, có thể bạn muốn chỉ cho phép Siri hoạt động khi nhấn giữ nút nguồn, đảm bảo rằng mọi lần gọi Siri đều là có chủ đích.

Để làm điều này, bạn hãy vào Apple Intelligence & Siri > Nói & Nhập cho Siri, sau đó chọn Tắt ở mục trên cùng. Cách làm này giúp iPhone “yên tĩnh” hơn đáng kể trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Thiết lập mặc định cho camera để không phải chỉnh lại mỗi lần chụp

Trước khi tận dụng hết sức mạnh của camera mới trên iPhone 17 Pro Max, bao gồm camera Center Stage hay ống kính tele 4x, bạn nên dành thời gian kiểm tra kỹ các tùy chọn trong mục Camera.

Ảnh: Tom's Guide

Tại đây, bạn có thể tắt hoặc điều chỉnh phím Camera Control ở cạnh phải, chọn sẵn Phong cách Nhiếp ảnh nếu bạn thích ảnh có tông màu nhất định, thiết lập định dạng và độ phân giải mặc định cho ảnh và video, đồng thời bật lưới và đường cân bằng để bố cục ảnh chính xác hơn.

Quan trọng nhất là mục Giữ nguyên cài đặt. Phần này cho phép bạn quyết định những tùy chọn nào sẽ được giữ lại sau khi thoát ứng dụng Camera và những gì sẽ tự động đặt lại.

Nhờ đó, bạn có thể luôn bắt đầu với tỷ lệ khung hình, bộ lọc hay chế độ chụp quen thuộc mỗi khi mở camera.

Hiển thị phần trăm pin ngay trên thanh trạng thái

Khá khó hiểu khi Apple mặc định không hiển thị phần trăm pin chi tiết trên màn hình chính, buộc người dùng phải kéo Trung tâm điều khiển để xem. May mắn là bạn hoàn toàn có thể thay đổi điều này.

Ảnh: Tom's Guide

Chỉ cần vào Pin và bật tùy chọn Phần trăm pin, con số cụ thể sẽ xuất hiện ngay góc trên bên phải màn hình. Một thay đổi nhỏ, nhưng cực kỳ tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Kết hợp sạc tối ưu và chế độ tiết kiệm pin thông minh

Trong mục pin, có 2 cài đặt rất đáng chú ý nếu bạn muốn kéo dài tuổi thọ pin về lâu dài. Thứ nhất là giới hạn mức sạc tối đa, giúp pin ít bị chai hơn theo thời gian. Thứ hai là cơ chế quản lý năng lượng thông minh khi bạn sử dụng iPhone với cường độ cao.

Ảnh: Tom's Guide

Bạn hãy vào Cài đặt > Pin > Sạc, chọn mức giới hạn sạc mong muốn (từ 80% đến 100%) và bật Sạc pin được tối ưu hóa. Sau đó, trong Pin > Chế độ nguồn, bật Nguồn thích ứng và thông báo liên quan để iPhone tự điều chỉnh hiệu năng nhằm tiết kiệm pin, đồng thời thông báo cho bạn khi hệ thống thực hiện thay đổi.

Tùy chỉnh màn hình luôn bật theo đúng nhu cầu

Màn hình Always-On Display trên iPhone 17 Pro Max giúp bạn luôn nhìn thấy đồng hồ và thông báo quan trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích màn hình luôn sáng, hoặc muốn hiển thị đầy đủ hình nền khi không sử dụng máy.

Ảnh: Tom's Guide

Trong Màn hình & Độ sáng > Luôn hiển thị, bạn có thể bật hoặc tắt hoàn toàn AOD, cũng như lựa chọn có hiển thị hình nền hay chỉ là phiên bản làm mờ tối giản.

Việc tinh chỉnh này giúp màn hình vừa ít gây xao nhãng, vừa phù hợp với thói quen cá nhân.

Làm Haptic Touch phản hồi nhanh hơn rõ rệt

Đây là cài đặt thường được sử dụng nhiều nhất, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cách bạn tương tác với iOS mỗi ngày. Haptic Touch, thao tác nhấn giữ trên màn hình, đôi khi có độ trễ nhẹ, khiến việc mở menu nhanh hay thông báo kém mượt mà.

Ảnh: Tom's Guide

Để cải thiện, hãy vào Trợ năng > Cảm ứng > Haptic Touch, sau đó chọn Nhanh trong ba tùy chọn có sẵn. Bạn có thể thử trực tiếp trong phần mô phỏng ngay tại đó để đảm bảo tốc độ mới phù hợp với mình trước khi thoát ra.

Chỉ với vài phút tinh chỉnh, iPhone 17 Pro Max của bạn sẽ trở nên cá nhân hóa hơn, tiện lợi hơn và đúng với thói quen sử dụng hàng ngày hơn rất nhiều. Đây là những thay đổi nhỏ, nhưng lại tạo ra khác biệt lớn trong trải nghiệm lâu dài.