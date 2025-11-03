Elon Musk ví smartphone tương lai giống như “hang động của Plato”

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên podcast của Joe Rogan, Elon Musk đã chia sẻ quan điểm của mình về cách mà công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ định hình thiết bị di động trong tương lai. Ông Musk cho rằng, smartphone sẽ không còn là những thiết bị như chúng ta biết hiện nay.

Elon Musk dự báo tương lai đầy ám ảnh cho smartphone.

Theo dự đoán của Musk, smartphone trong tương lai sẽ trở thành “nút biên cho suy luận AI”, nơi AI trên máy chủ sẽ giao tiếp với AI trên thiết bị của người dùng. Ông cho biết: “Sẽ không còn hệ điều hành hay ứng dụng nào khi thiết bị chỉ đơn thuần là một màn hình và âm thanh, tích hợp càng nhiều AI càng tốt”.

Con người sắp sống trong thế giới “ảo ảnh AI”

Để có cái nhìn rõ hơn, tầm nhìn của Musk về smartphone trong tương lai có thể được tóm gọn như sau:

- Các tác nhân AI sẽ giao tiếp với nhau theo thời gian thực, tương tự như các cuộc gọi điện thoại hiện tại.

- Nội dung hiển thị trên màn hình sẽ được tạo ra hoàn toàn bởi AI, bao gồm cả hình đại diện kỹ thuật số cho các cuộc họp trực tuyến.

- Không cần ứng dụng hay hệ điều hành, AI có thể tạo ra bất kỳ ứng dụng nào chỉ trong vài giây.

OpenAI cũng đang nuôi tham vọng nhằm hạ bệ Apple.

Musk so sánh tầm nhìn của mình với câu chuyện ngụ ngôn về hang động của Plato, nơi những người bị xiềng xích chỉ thấy những cái bóng và nhầm lẫn chúng với thực tại. Ông cảnh báo rằng trong tương lai, chúng ta có thể trở nên phụ thuộc vào các video và nội dung do AI tạo ra, dẫn đến một nhận thức thực tại bị ảnh hưởng bởi công nghệ.

Đáng chú ý, tầm nhìn của Musk cũng trùng khớp với dự án “Apple Killer” mà OpenAI đang phát triển cùng nhà thiết kế nổi tiếng Jony Ive. Thiết bị này dự kiến sẽ là một thiết bị bỏ túi không có màn hình, có khả năng nhận biết ngữ cảnh thông qua cảm biến và có thể giao tiếp với các thiết bị khác.