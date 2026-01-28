Chiếc iPhone 18 có gì khiến iFan háo hức?

iPhone 18 có thể ra mắt muộn: Người dùng nên chờ hay mua iPhone 17?

Những thông tin rò rỉ xoay quanh iPhone 18 tiêu chuẩn đang ngày càng nhiều, đáng chú ý nhất Apple sẽ không ra mắt mẫu iPhone này vào tháng 9/2026 như thông lệ, sẽ dời sang đầu năm 2027. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là một thay đổi lớn trong chiến lược sản phẩm của Apple.

Dù vậy, giới phân tích và các nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho rằng iPhone 18 vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi triết lý nâng cấp “từng bước nhỏ”, tập trung cải thiện hiệu năng, bộ nhớ và camera. Vậy với người tiêu dùng, đâu là những nâng cấp mang lại giá trị sử dụng lâu dài?

Ảnh minh họa.

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt vào đầu năm 2027. Chỉ cặp iPhone 18 Pro được giới thiệu vào tháng 9/2026. Nói cách khác, iFan sẽ phải chờ iPhone 18 lâu hơn.

Về thiết kế, iPhone 18 được dự đoán gần như giữ nguyên ngoại hình của iPhone 17. Máy tiếp tục sử dụng màn hình OLED 6,3 inch với tần số quét 120Hz ProMotion và Dynamic Island không thay đổi. iPhone 18 tiêu chuẩn nhiều khả năng chỉ có điều chỉnh nhẹ về màu sắc hoặc lớp kính sau để tạo cảm giác mới mẻ hơn.

Một điểm đáng chú ý là nút Camera Control. Các tin đồn cho rằng Apple có thể đơn giản hóa nút này trên iPhone 18 để giảm chi phí sản xuất do mức độ phổ biến không cao như kỳ vọng. Thậm chí có nguồn tin cho rằng Apple từng cân nhắc loại bỏ hoàn toàn nút này. Việc Apple thử nghiệm nhiều cấu hình nút bấm khác nhau đã từng xảy ra với iPhone 16 nên khả năng iPhone 18 cũng có nhiều phương án thiết kế song song. Với người dùng, điều này không ảnh hưởng quá lớn nhưng có thể làm trải nghiệm chụp ảnh trực tiếp bằng phần cứng trở nên gọn gàng và ít thao tác nhầm hơn.

iPhone 18 sẽ có thiết kế giống iPhone 17.

Về camera, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không có thay đổi đột phá so với iPhone 17. Điểm đáng quan tâm là nhà cung cấp cảm biến hình ảnh. Samsung có thể thay thế Sony để sản xuất cảm biến cho iPhone 18. Theo các báo cáo, Samsung đang phát triển cảm biến xếp chồng ba lớp gồm photodiode, lớp truyền dẫn và lớp logic, giúp xử lý dữ liệu hình ảnh nhanh hơn và cải thiện độ phản hồi của camera. Nếu điều này trở thành hiện thực, người dùng iPhone 18 có thể được hưởng lợi từ tốc độ chụp nhanh hơn, giảm độ trễ khi quay video hoặc chụp liên tiếp.

Chip A20 2nm và RAM 12GB: Nâng cấp đủ lớn để dùng 4–5 năm?

Hiệu năng là nâng cấp quan trọng nhất của iPhone 18. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, toàn bộ dòng iPhone 18 sẽ dùng chip A20 sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Chip A20 sẽ nhanh hơn khoảng 10 đến 15% so với A19 trên iPhone 17, đồng thời tiết kiệm điện năng hơn khoảng 30%. Đối với người dùng, điều này có nghĩa là máy sẽ mượt hơn khi chơi game nặng, xử lý ảnh, video 4K, tiết kiệm pin hơn.

iPhone 18 có thể được trang bị cảm biến hình ảnh của Samsung.

Chưa hết, Apple có thể chuyển từ phương pháp InFo hiện tại sang WMCM, cho phép ghép nhiều die CPU và GPU trong một gói nhỏ gọn. Cách tiếp cận này giúp Apple linh hoạt hơn trong việc tạo các cấu hình phần cứng khác nhau mà không đội chi phí quá cao.

Bộ nhớ RAM cũng là điểm nâng cấp lớn. iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ có RAM 12GB chuẩn LPDDR5X, tăng từ 8GB trên iPhone 17. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh các tính năng AI ngày càng phổ biến và yêu cầu nhiều tài nguyên hơn. Với RAM 12GB, iPhone 18 sẽ xử lý đa nhiệm tốt hơn, ít bị tải lại ứng dụng, đồng thời duy trì hiệu suất ổn định khi chạy các tác vụ nặng trong thời gian dài.

Về kết nối, Apple có thể trang bị modem C2 cho iPhone 18, kế nhiệm modem C1 từng xuất hiện trên iPhone 16e. Modem C2 được kỳ vọng cải thiện hiệu năng mmWave, tổng hợp sóng mang và tiết kiệm năng lượng hơn.

iPhone 18 dự kiến ​​trang bị chip A20 do TSMC sản xuất.

Tất cả những nâng cấp trên cho thấy, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không phải là một cuộc cách mạng về thiết kế nhưng lại là một bước tiến vững chắc về hiệu năng, bộ nhớ và khả năng xử lý hình ảnh. Việc ra mắt muộn vào đầu năm 2027 có thể khiến một số người dùng nản lòng chờ đợi.

Tuy nhiên, với chip 2nm A20, RAM 12GB và cảm biến camera mới, iPhone 18 vẫn hứa hẹn là lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn nâng cấp từ các đời iPhone cũ hơn như iPhone 13 hoặc iPhone 14. Đối với người tiêu dùng thực, giá trị lớn nhất của iPhone 18 nằm ở khả năng sử dụng lâu dài, hiệu năng bền bỉ và sự chuẩn bị tốt hơn cho các tính năng AI trong tương lai.