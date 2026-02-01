Lý do đằng sau sự ra mắt muộn màng của iPhone 18

Hầu hết các tin đồn về dòng iPhone 18 đều cho rằng Apple sẽ chia việc ra mắt sản phẩm thành hai giai đoạn. Theo đó, cặp iPhone 18 Pro sẽ ra mắt vào mùa thu này còn iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được công bố vào mùa xuân năm sau.

iPhone 17 Pro.

Một báo cáo mới đây đã cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về lý khiến Apple áp dụng cách tiếp cận đó.

Apple chia nhỏ việc ra mắt iPhone 18 để tối đa hóa lợi nhuận

Theo một báo cáo của Nikkei Asia, Apple đang ưu tiên sản xuất và vận chuyển ba mẫu iPhone cao cấp nhất cho năm 2026 và trì hoãn việc ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn. Động thái này là một phần trong chiến lược tiếp thị của công ty nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận từ các mẫu iPhone cao cấp.

Một phần mục tiêu của Apple là để giảm thiểu những trục trặc tiềm tàng trong quá trình sản xuất iPhone Fold đầu tiên. Việc phân tách dòng sản phẩm iPhone 18 cũng giúp công ty quản lý tốt hơn nguồn lực từ chuỗi cung ứng hạn chế và cải thiện chiến lược tiếp thị của mình.

iPhone Air 2 sẽ không ra mắt trong năm nay

Theo báo cáo, thiết bị chắc chắn sẽ ra mắt trong nửa đầu năm 2027 là mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, Apple đang phát triển phiên bản iPhone Air 2, sẽ không ra mắt trong năm nay nhưng thời điểm chính xác vẫn chưa rõ.

iPhone Air.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và những hạn chế chung về chuỗi cung ứng, Apple đang mở rộng danh sách khách mời tham dự cuộc họp thường kỳ với các nhà cung cấp tại Apple Park. Công ty đã mời thêm nhiều nhà sản xuất linh kiện và nhà cung cấp vật liệu với hy vọng đảm bảo sự liên tục của chuỗi cung ứng trong suốt cả năm.

Việc Apple phân tách việc ra mắt dòng iPhone 18 có thể là một phần quan trọng trong nỗ lực không tăng giá các mẫu iPhone sắp ra mắt của công ty. Sự vắng bóng của mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn trong năm nay sẽ khiến nhiều người mua bộ đôi iPhone 18 Pro hơn và giúp Apple bảo vệ biên lợi nhuận của mình. Nếu giá bán của cặp iPhone 18 Pro năm nay không thay đổi, chiến lược này hoàn toàn ổn.