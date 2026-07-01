3 lần Microsoft tạo ra sản phẩm tuyệt vời rồi bỏ cuộc giữa chừng

Trong số những sản phẩm mà Microsoft từng khai tử, có không ít sản phẩm thực sự ấn tượng, thậm chí còn đi trước thời đại. Và dưới đây là ba sản phẩm đáng nhớ nhất mà Microsoft từng phát triển nhưng đã không được tiếp tục nữa.

Microsoft Surface Duo

Chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android, Surface Duo, được thiết kế với màn hình kép mỏng nhẹ giúp phép người dùng thực hiện đa nhiệm một cách dễ dàng. Người dùng có thể kéo dài một ứng dụng trên cả hai màn hình hoặc chạy hai ứng dụng cùng lúc. Thiết bị này rất lý tưởng cho việc đọc sách điện tử, với mỗi màn hình giống như một trang sách.

Tuy nhiên, Surface Duo đã không thành công về mặt doanh số. Với giá gần 1.400 USD, thiết kế kỳ lạ và thiếu màn hình phụ như các điện thoại gập khác, sản phẩm này trở nên bất tiện khi sử dụng. Mặc dù Surface Duo 2 ra mắt vào năm 2021 với nhiều cải tiến, nhưng giá bán cao hơn (1.500 USD) và sự cạnh tranh từ Samsung đã khiến nó không đạt được doanh số mong đợi.

Zune HD

Máy nghe nhạc đầu tiên của Microsoft được ra mắt vào năm 2009 với giao diện người dùng Metro UI nổi bật. Thiết bị này có màn hình OLED sống động và khả năng lưu trữ hàng nghìn bài hát. Đặc biệt, Zune HD kết hợp với Zune Marketplace, dịch vụ đăng ký nhạc không giới hạn, cho phép người dùng tải xuống và nghe nhạc với mức phí hàng tháng.

Nhưng đến năm 2011, Microsoft đã quyết định khai tử Zune HD để tập trung vào Windows Phone, và chỉ sau đó sáu năm, sản phẩm này lại bị loại bỏ hoàn toàn.

Hệ điều hành Pocket PC

Pocket PC là một hệ điều hành di động được Microsoft thiết kế để mang lại trải nghiệm Windows trên các thiết bị cầm tay. Tuy nhiên, giao diện không được tối ưu hóa cho cảm ứng đã khiến người dùng gặp khó khăn. Năm 2010, Microsoft đã từ bỏ Pocket PC để chuyển hướng sang Windows Phone, nhưng vào thời điểm đó, iPhone và Android đã chiếm lĩnh thị trường.

Ngoài ba sản phẩm trên, Microsoft còn nhiều sản phẩm khác như Microsoft Band, Kinect và Courier, cũng đã bị khai tử dù có nhiều tiềm năng. Những sản phẩm này cho thấy Microsoft có khả năng sáng tạo vượt trội nhưng lại không thể duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành công nghệ. Surface Duo, Zune HD và Pocket PC xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn, và một phần tinh túy của chúng vẫn hiện diện trong các thiết bị ngày nay.