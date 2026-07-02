Vì sao điều khiển từ xa vẫn cho cảm giác rẻ tiền dù tivi ngày càng hiện đại?

Với việc công nghệ ngày càng phát triển, nhiều thiết bị điện tử đã trở nên thông minh hơn, từ bộ điều nhiệt máy điều hòa có khả năng theo dõi thói quen sinh hoạt của người dùng đến camera ngoài trời có thể nhận diện bạn bè. Tuy nhiên, điều khiển TV dường như vẫn “đóng băng” trong quá khứ, khiến không ít người dùng cảm thấy ngạc nhiên.

Điều khiển từ xa TV vẫn "không chịu lớn".

Cụ thể, thay vì chuyển sang Bluetooth, hầu hết các điều khiển TV vẫn sử dụng công nghệ hồng ngoại, một công nghệ đã lỗi thời từ những năm 70 của thế kỷ trước. Điều này lý giải tại sao nhiều người cảm thấy điều khiển TV của mình có vẻ rẻ tiền, trong khi các thiết bị khác lại hiện đại hơn rất nhiều.

Nguyên nhân chính nằm ở việc điều khiển TV chậm thay đổi bắt nguồn từ việc tiết kiệm chi phí sản xuất. Công nghệ hồng ngoại không chỉ đơn giản trong sản xuất mà còn giúp các nhà sản xuất tiết kiệm chi phí liên quan đến Bluetooth, một công nghệ phải trả phí. Bên cạnh đó, dù đã lỗi thời nhưng pin kiềm vẫn được duy trì vì điều khiển TV không tiêu tốn nhiều năng lượng.

Tuy nhiên, điều đáng nói là tại sao các điều khiển TV vẫn có quá nhiều nút bấm phức tạp, trong khi các thiết bị khác đang được tối giản hóa. Một phần lý do là các nhà sản xuất vẫn giữ lại các nút “được tài trợ” để kiếm lợi từ các dịch vụ phát trực tuyến lớn, và việc thiết kế lại hoàn toàn sẽ làm tăng chi phí sản xuất.

Siri Remote có thiết kế tối giản.

Mặc dù điều khiển TV truyền thống có vẻ đang dần biến mất, nhưng thực tế cho thấy các nhà sản xuất đang coi chúng như một thành phần phụ. Trước đây, việc điều khiển từ xa bị hỏng có thể gây ra nhiều phiền toái, nhưng ngày nay, người dùng có thể dễ dàng điều khiển dòng TV thông minh (Smart TV) bằng ứng dụng trên smartphone.

Trong tương lai, những chiếc điều khiển TV cồng kềnh cồng kềnh có thể bị ảnh hưởng bởi thiết kế hiện đại ngày nay. Ví dụ, điều khiển Siri Remote của Apple TV với thiết kế tối giản chỉ có 6 nút, nhưng lại mở ra khả năng điều khiển bằng giọng nói tiện lợi. Tuy nhiên, xu hướng này có thể mất vài năm để phát triển mạnh mẽ, vì việc trang bị các linh kiện như bộ xử lý và micro cho điều khiển từ xa có chi phí cao hơn so với các thiết bị truyền thống.

Cho đến khi có sự thay đổi đáng kể, người dùng có thể sẽ tiếp tục phải chấp nhận những chiếc điều khiển TV thông thường, vẫn mang cảm giác rẻ tiền và đôi chút bất tiện.