Microsoft tung “quái vật AI” mới: Surface giờ còn biết chống nhìn trộm

Các mẫu Surface Pro và Surface Laptop for Business mới được trang bị CPU Intel Core Ultra Series 3 hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), cải thiện bảo mật và nhiều tính năng khác nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của doanh nghiệp.

Surface Laptop for Business có nhiều kích cỡ khác nhau. Phiên bản 13 inch có giá khởi điểm từ 1.499 USD với các cấu hình RAM 16GB và 24GB đã có sẵn, trong khi phiên bản RAM 8GB sẽ ra mắt vào cuối năm nay với giá từ 1.300 USD. Các mẫu lớn hơn, 13,8 inch và 15 inch, có giá khởi điểm từ 1.950 USD.

Microsoft trang bị cho Surface Laptop bộ xử lý Intel Core Ultra X7 hứa hẹn mang lại hiệu năng đồ họa cao hơn 35% so với MacBook Air với chip M5 và nhanh hơn 90% so với Surface Laptop 5. Tuy nhiên, việc kiểm tra thực tế sẽ rất quan trọng để đánh giá thời lượng pin, nhiệt độ và khả năng xử lý khối lượng công việc liên tục.

Surface Pro for Business 13 inch cũng có giá khởi điểm từ 1.950 USD, sở hữu thiết kế 2 trong 1 quen thuộc, màn hình cảm ứng, bút cảm ứng, bàn phím, nhập liệu bằng giọng nói và tùy chọn kết nối 5G.

Sản phẩm đi kèm nhiều tính năng phần cứng mạnh mẽ.

Một trong những tính năng đáng chú ý là màn hình bảo mật tích hợp tùy chọn trên một số cấu hình Surface Laptop for Business 13,8 inch. Microsoft cho biết tính năng này hoạt động như một bộ lọc bảo mật hình ảnh, cho phép người dùng kích hoạt chỉ bằng một phím bấm giúp ngăn chặn việc rò rỉ tài liệu nhạy cảm tại các địa điểm công cộng như sân bay hay quán cà phê.

Tất cả các thiết bị Surface for Business mới đều được xuất xưởng với cấu hình bảo mật cao, với các bản cập nhật phần mềm thông qua Windows Update. Công ty cũng nhấn mạnh đến công nghệ bảo mật bộ nhớ thông qua Project Mu và khả năng bảo vệ dựa trên phần cứng.

Microsoft định vị Surface như một nền tảng tham chiếu cho các API và Foundry của Windows AI, với các ứng dụng như phiên âm cuộc họp thời gian thực, hỗ trợ viết, tạo ảnh trực tiếp trên thiết bị và dịch thuật. Tuy nhiên, một số tính năng có thể yêu cầu cấu hình hoặc truy cập internet cụ thể.

Dòng Surface mới là câu trả lời của Microsoft đối với MacBook từ Apple.

Microsoft cũng chú trọng đến khả năng sửa chữa của sản phẩm khi hầu hết linh kiện chính trong dòng sản phẩm Surface for Business đều có thể thay thế được, với lượng keo sử dụng ít hơn và hướng dẫn bảo trì đơn giản. Các mẫu Surface Laptop và Surface Pro cũng sử dụng nhôm tái chế trong vỏ máy.

Giống như các dòng máy tính xách tay doanh nghiệp cao cấp khác, Microsoft đang hướng đến việc tạo ra Surface for Business với cảm giác an toàn, cao cấp và sẵn sàng cho trí tuệ nhân tạo.