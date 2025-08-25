5 mẹo ăn uống giúp giảm 36% nguy cơ ung thư đường tiêu hóa

Đặc biệt đáng báo động, theo một báo cáo tháng 7-2025, tỉ lệ mắc bệnh ở những người dưới 50 tuổi đang tăng nhanh.

Việc ăn trái cây và rau củ, đặc biệt là các loại có ruột màu trắng, có thể giảm 36% nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Mới đây, một nghiên cứu tại Hàn Quốc đã chỉ ra vai trò quan trọng của trái cây và rau củ trong việc phòng ngừa ung thư đường tiêu hóa. Nghiên cứu này được thực hiện trên hơn 11.000 người, theo dõi trong 8 năm, và được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Dinh dưỡng.

Các nhà nghiên cứu đã phân loại trái cây và rau củ theo màu sắc của phần thịt quả (thay vì màu vỏ). Ví dụ, táo và lê được xếp vào nhóm màu trắng vì ruột quả có màu trắng.

Nghiên cứu đã đưa ra những kết quả đáng chú ý sau:

Ăn nhiều trái cây và rau củ

Việc ăn trái cây và rau củ, đặc biệt là các loại có ruột màu trắng, có thể giảm 36% nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.

Ưu tiên thực phẩm có màu đỏ/tím

Ăn rau củ màu đỏ/tím có thể giảm 32% nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Đối với người thường xuyên uống rượu, việc bổ sung các loại trái cây và rau củ này có thể giảm nguy cơ mắc bệnh lên tới 43%.

Đa dạng màu sắc thực phẩm

Các nhà khoa học khuyến cáo nên ăn đa dạng các loại trái cây và rau củ với nhiều màu sắc khác nhau, đặc biệt là các loại rau quả có màu trắng, đỏ và tím.

Bổ sung 2-3 phần trái cây và rau củ mỗi ngày

Mặc dù không có công thức hoàn hảo, bạn có thể ước tính ăn khoảng 188 gram rau quả màu trắng mỗi ngày (tương đương 1/4 cây súp lơ, một quả táo lớn hoặc hai quả chuối nhỏ) hoặc 34 gram rau củ màu đỏ/tím (khoảng hai lát cà chua hay vài quả dâu tây).

Tận dụng mọi cách chế biến

Thay vì chỉ ăn sống, bạn có thể chế biến rau củ bằng nhiều cách như rang, làm súp hoặc nấu chảy. Nấu ăn đúng cách thậm chí còn giúp tăng khả năng hấp thụ một số dưỡng chất như lycopene và beta-carotene.

Tóm lại, nghiên cứu này một lần nữa khẳng định chất chống oxy hóa trong trái cây và rau củ là “tác nhân” chính mang lại hiệu quả bảo vệ cơ thể khỏi ung thư đường tiêu hóa. Hãy cố gắng bổ sung ít nhất 2 cốc trái cây và 3 cốc rau củ mỗi ngày để tăng cường sức khỏe.