Chuyên gia Harvard mách 3 loại đồ uống chống ung thư

Bác sĩ Ấn Độ Saurabh Sethi, chuyên gia y khoa được đào tạo tại Harvard, nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng trong việc giảm nguy cơ ung thư. Ông đưa ra lời khuyên dựa trên nghiên cứu khoa học, chỉ ra ba loại thức uống giàu chất chống oxy hóa và kháng viêm đã được chứng minh hiệu quả trong việc ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa EGCG giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Nhiều nghiên cứu cho thấy uống trà xanh thường xuyên có thể giảm nguy cơ ung thư vú, tuyến tiền liệt và đại trực tràng. Các chuyên gia khuyến nghị nên dùng 2-3 tách mỗi ngày.

Khác với trà đen, trà xanh không trải qua quá trình lên men, nhờ vậy giữ lại được hàm lượng polyphenol mạnh mẽ. Những hợp chất này giúp điều hòa tăng trưởng tế bào, giảm viêm và ngăn ngừa hình thành khối u, khiến trà xanh trở thành thức uống quan trọng trong chế độ phòng ngừa ung thư.

Matcha cùng rau lá xanh

Matcha - dạng bột từ lá trà xanh - cung cấp lượng chất chống oxy hóa đậm đặc. Khi kết hợp với cải xoăn, cần tây hoặc rau bina, matcha trở thành thức uống giàu dinh dưỡng, hỗ trợ hệ miễn dịch và chống lại tác hại của các gốc tự do.

Matcha chứa nhiều diệp lục và catechin, giúp thanh lọc cơ thể. Do sử dụng cả lá trà, lượng chất chống oxy hóa trong matcha cao hơn hẳn so với trà pha thông thường, mang lại tác dụng bảo vệ mạnh mẽ hơn trước stress oxy hóa và nguy cơ ung thư.

Sữa nghệ

Sữa nghệ giàu curcumin - hợp chất có đặc tính kháng viêm mạnh. Việc uống thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa và phổi, đồng thời bảo vệ sức khỏe tế bào và làm chậm tổn thương do oxy hóa.

Curcumin ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và tăng cường hệ thống phòng vệ chống oxy hóa. Khi kết hợp với hạt tiêu đen, khả năng hấp thụ curcumin tăng đáng kể, biến sữa nghệ thành một loại thức uống đơn giản nhưng hiệu quả trong phòng ngừa ung thư.