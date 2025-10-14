Vợ chồng bỏ việc xịn lương cao ở thành thị, về quê làm nông kiếm vài tỷ/năm

“Canh bạc sinh tử” khi bỏ phố về quê

Khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa, hai vợ chồng Liu Ying Chao và Yuan Juan đến từ Tế Nam (Trung Quốc) đã từ bỏ công việc ổn định ở thành phố để về quê làm nông dân.

Cả hai từng là nhà nghiên cứu khoa học, cuộc sống gắn liền với ống nghiệm và phòng thí nghiệm. Tuy nhiên vào 5 năm trước, họ lại từ bỏ công việc nghiên cứu ổn định tại Viện Khoa học Nông nghiệp Sơn Đông và kiên quyết trở về quê hương.

Ban đầu, người dân trong làng không khỏi hoang mang và cho rằng cặp vợ chồng trẻ này thật “điên rồ”. Vào thời điểm đó, hai vợ chồng không chỉ phải đối mặt với những ánh mắt nghi ngại từ dân làng mà còn phải chịu đựng áp lực to lớn từ chính bản thân mình. Từ bỏ công việc ở thành phố đồng nghĩa với việc từ bỏ sự ổn định và chấp nhận những rủi ro, bấp bênh của sản xuất nông nghiệp. Đó không chỉ là một sự chuyển đổi nghề nghiệp, đó là một canh bạc sinh tử.

Dù vậy, cặp đôi không hề bốc đồng, họ đã có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch bài bản. Anh Chao, một nhà nông học đã nghiên cứu về bò nhân bản tại Học viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh sau khi tốt nghiệp cao học. Anh có kiến ​​thức sâu rộng về công nghệ nông nghiệp. Vợ anh, chị Juan cũng là một nhà nông học, sở hữu kiến ​​thức chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học phong phú. Cả hai đã khéo léo kết hợp công nghệ nông nghiệp tiên tiến với chuyên môn truyền thống.

Biến đồng quê thành “phòng thí nghiệm khổng lồ”

Ban đầu, họ chỉ thuê một mảnh đất nhỏ, chủ yếu để trồng hẹ thử nghiệm. Cả hai quan sát đặc điểm đất đai, nghiên cứu tập tính sinh trưởng của các giống hẹ khác nhau và liên tục cải tiến kỹ thuật canh tác. Cuối cùng, họ đã đạt được một vụ mùa bội thu, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý và một nguồn vốn tương đối. Nguồn vốn ban đầu này không chỉ hỗ trợ họ tiếp tục mở rộng quy mô mà còn mang lại sự tin tưởng bước đầu từ phía dân làng.

Khi quy mô canh tác được mở rộng, họ bắt đầu thử nghiệm trồng nhiều loại rau hơn. Họ chọn cây giống chất lượng cao và nhập khẩu hạt giống rau chất lượng cao từ Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp và Đại học Nông nghiệp. Đồng thời, họ kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón, thiết lập phòng kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu tại trang trại, thường xuyên kiểm tra rau để đảm bảo an toàn chất lượng. Điều này hoàn toàn trái ngược với các phương pháp canh tác nông nghiệp quảng canh truyền thống, mang lại danh tiếng vững chắc cho trang trại rau.

Tại đây, vợ chồng anh Chao cũng đã thực hiện nhiều thử nghiệm mới, như "trồng rau miền Nam ở miền Bắc", nhập các giống rau miền Nam có đặc tính chịu nhiệt tốt và có hương vị độc đáo, chẳng hạn như tía tô, húng quế và kinh giới, làm phong phú thêm nguồn rau địa phương và cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn. Họ cũng đã thử nghiệm sáng tạo việc xen canh ngô với đậu phộng, ngô với vừng. Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng họ đã đạt được thành công, cải thiện hiệu quả sử dụng đất và lợi nhuận kinh tế.

Không chỉ cải tiến phương pháp trồng và chăm sóc rau, cặp đôi còn tận dụng internet, sử dụng các nền tảng mua sắm theo nhóm để giao trái cây và rau củ tươi trực tiếp đến các cộng đồng trên khắp Tế ​​Nam, thiết lập một kênh bán hàng ổn định. Hiện nay, sản phẩm của họ đã tiếp cận hơn 80 cộng đồng tại Tế Nam, kết nối với hơn 200 trưởng nhóm cộng đồng trên Wechat, từ đó mang lại lượng đơn hàng ổn định mỗi ngày. Điều này không chỉ giải quyết được những khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản mà còn mang lại lợi nhuận đáng kể.

Trang trại của họ hiện nay còn là nơi tạo việc làm cho hơn 30 người dân địa phương, bao gồm ba người khuyết tật và một số hộ gia đình nghèo khó. Hiện tại, thu nhập của trang trại lên đến 6 triệu NDT (21,6 tỷ đồng)/năm.