Vàng khan hiếm, quà độc lạ 'lên ngôi' dịp 20/10

Tại một tiệm vàng trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), cuối tuần cận 20/10, Nguyễn Mạnh Tuấn (35 tuổi) có mặt từ tờ mờ để mua một chỉ vàng tặng vợ. Thế nhưng sau hơn hai tiếng xếp hàng, món quà anh dự định lại chỉ dừng ở... tờ giấy hẹn: "Phải 60 ngày nữa mới có hàng".

"Vàng giờ khan hiếm quá, tôi đành 'chuyển hướng' sang mua hoa hồng mạ vàng và gửi thêm tiền mặt cho vợ. Vậy là vợ vừa có vàng, vừa có tiền, lại có hoa để ngắm", anh cười nói.

Nếu hoa tươi chỉ giữ được vài ngày, hoa hồng mạ vàng lại có thể lưu giữ trọn vẹn theo năm tháng. Ảnh minh họa

Câu chuyện của Tuấn cũng là lựa chọn của nhiều người năm nay - khi vàng khan hiếm, những món quà sáng tạo và mang ý nghĩa biểu trưng lại trở thành xu hướng. Dòng sản phẩm "độc - lạ - có thông điệp" đang được tìm mua nhiều, chia thành hai nhóm chính: quà tặng thiết thực, có thể lưu giữ và phù hợp với xu hướng sống xanh.

Bó hoa cho nàng là tín đồ picleball

Cùng với việc lên ngôi của bộ môn pickleball năm nay, bó hoa được kết từ những trái bóng nhựa được nhiều người quan tâm vì giá trị sử dụng cao và tính độc đáo.

Ngoài ra, nếu người nhận mê thể thao, bạn cũng có thể lựa chọn những món quà như găng tay tập, bình nước, dây kháng lực, khăn thể thao... được sắp xếp như một bó hoa thực thụ. Món quà mang thông điệp cổ vũ lối sống khỏe mạnh, đồng thời thể hiện sự thấu hiểu và quan tâm chân thành của người tặng.

Bó hoa rau - củ - quả dành cho tâm hồn ăn uống

Thay vì hoa tươi, năm nay nhiều người chọn bó hoa từ rau củ, trái cây hoặc đồ ăn vặt - vừa ngộ nghĩnh, vừa thực tế. Cà rốt, bông cải, ớt chuông, xúc xích khô hay kẹo ngọt được bó lại thành "bó hoa ẩm thực" đầy màu sắc. Món quà này đặc biệt được các bạn trẻ yêu thích vì vừa tạo tiếng cười, vừa nấu ăn được sau đó.

Hộp bánh ngọt kèm hoa - ngọt ngào từ vị giác đến trái tim

Một hộp bánh handmade xinh xắn, đi kèm bó hoa nhỏ và tấm thiệp chúc, là lựa chọn được nhiều người yêu thích. Các tiệm bánh hiện có nhiều combo dành riêng cho ngày 20/10 như cupcake, tiramisu, macaron kết hợp hoa tươi hoặc nến thơm. Món quà này không cầu kỳ, nhưng vẫn đủ để người nhận cảm nhận trọn vẹn sự ngọt ngào và tinh tế.

Chậu tiểu cảnh - dành cho tâm hồn yêu thiên nhiên

Nếu người nhận yêu cây cối, thích trang trí không gian sống, một chậu tiểu cảnh nhỏ sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Những chậu sen đá, xương rồng hoặc tiểu cảnh mini không chỉ làm đẹp góc nhà mà còn giúp thư giãn, mang đến cảm giác bình yên.

Ngoài những gợi ý trên, nhiều người tiêu dùng còn tìm đến các sản phẩm cá nhân hóa như cốc in tên, khung ảnh gia đình, combo chăm sóc da hay voucher spa thư giãn. Dù món quà là gì, điều khiến người phụ nữ cảm động nhất vẫn là tình cảm và sự tinh tế mà người tặng gửi gắm.